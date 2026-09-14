¿Mariana se burló de los padres fallecidos de Gema en La casa de los famosos México 2026? “Ni lo conocí al wey”

Un reto de imitación dentro de La casa de los famosos México 2026 terminó convertido en tema de debate. La Jefa asignó a cada habitante un compañero para parodiar y, entre risas y ocurrencias, Mariana, imitando a Gema Garoa, soltó una frase sobre los padres de la actriz que no cayó nada bien en redes sociales.

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Gema Garoa / Redes sociales

¿Cómo fue el reto de imitación en La casa de los famosos México 2026?

La dinámica repartió parejas de imitación entre casi todos los habitantes de la casa. Ernesto Laguardia imitó a Karina Torres, mientras que Gema Garoa tuvo que imitar a Brianda Deyanara.

Cynthia Klitbo se lució imitando a Ese Pérez, Memo Shurtz representó a Ernesto Laguardia y Karina Torres, a su vez, imitó a Memo Shurtz. Yahir tomó el papel de Cynthia Klitbo.

El cruce se completó con Ese Pérez imitando a Mariana y, finalmente, Mariana imitando a Gema Garoa, imitación que terminó opacando por completo el resto de la dinámica.

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Reto de imitación en La casa de los famosos México 2026

¿Qué le dijo Mariana a Gema Garoa sobre sus padres en el reto de imitación?

Una vez que Mariana recibió la misión de imitar a Gema Garoa, comenzó a recorrer distintos espacios de la casa interactuando con sus compañeros, quienes también participaban en la dinámica caracterizando a otros habitantes. En medio de las bromas, se acercó a quienes imitaban a Ese Pérez y Karina Torres. Fue entonces cuando, intentando representar a Gema, lanzó un comentario relacionado con la historia familiar de la actriz y sus padres fallecidos. La frase textual fue:

“Mi mamá está en el cielo, a mi papá ni lo conocí porque un día se fue por cigarros y pues ni lo conocí al wey.” Mariana

Aunque el comentario formaba parte de la imitación, muchos espectadores lo interpretaron como una referencia desafortunada a una de las etapas más sensibles de la vida de Gema Garoa. El clip no tardó en viralizarse en redes sociales, donde varios seguidores de La casa de los famosos México 2026 acusaron a Mariana de haber cruzado la línea del humor al involucrar a los padres de la actriz durante la dinámica.



"¿Qué pedo con esa señora?”

“Eso no es gracioso la vdd, esa tipa es una nefasta”

“La neta no me cae bien Gema, pero qué pedo con eso?”

“Pues a Daliloca la crucificaron por reírse de las mariposas de Mar, esto es peor” .

. ¿Los padres de Gema Garoa realmente fallecieron?

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Mariana imita a Gema

¿Los padres de Gema Garoa realmente fallecieron?

La historia familiar de Gema Garoa ha sido pública tanto dentro como fuera de La casa de los famosos México 2026 y ella misma ha hablado de ella en distintas ocasiones.

Su madre falleció años atrás. La actriz ha contado que enfrentó problemas de alcoholismo durante gran parte de su vida, aunque logró rehabilitarse y posteriormente ayudó a otras personas al fundar un grupo de Alcohólicos Anónimos en su comunidad.

Por otra parte, su padre, David García Chavira, murió en julio de 2026 a los 70 años. La noticia conmocionó debido a que ocurrió apenas un día antes del ingreso de Gema al reality de Televisa. La propia actriz ha explicado que nunca tuvo una relación cercana con él. De hecho, llegó a conocerlo apenas un par de años antes de su fallecimiento.

Hasta el momento, Gema Garoa no ha reaccionado públicamente al comentario realizado por Mariana durante la dinámica. Sin embargo, en redes sociales varios usuarios ya piden que el momento sea exhibido durante la próxima función de cine dentro de La casa de los famosos México 2026 para conocer cuál será la respuesta de la actriz.