¡Odalys Ramírez no se salvó de los piojos! “Tronaban... me mandaron a la esquina de la vergüenza”

La conductora Odalys Ramírez asistió a una plática para concientizar a las mamás sobre la importancia de normalizar el problema de los piojos y atenderlo de manera correcta, sin importar las creencias, los mitos y los tabúes, y habló abiertamente de cómo la orillaron a sentir vergüenza cuando sufrió esta situación en su niñez.

“No sé quién me dijo que tener piojos es sinónimo de suciedad o falta de higiene. Recuerdo que cuando era pequeña tuve piojos. Me ponían algo en la cabeza y me la envolvían con un plástico. Después me mandaban al patio, literalmente a la esquina de la vergüenza”, manifestó.

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Odalys Ramírez conduce La casa de los famosos México 2026 junto a Diego de Erice / Francisco Mancera/Mezcalent

Odalys Ramírez recuerda su experiencia con los piojos

Explicó que, con el paso del tiempo, aprendió a tomar el tema de la pediculosis como algo normal: “Nada más de recordar ese ardor en la cabeza se me pone la piel chinita. Llegué a escuchar cómo tronaban los piojos. Al menos sabía que el remedio había funcionado. Sin embargo, siempre se ha visto este problema como algo humillante. No entiendo por qué es más fácil decir: ‘Mi hija faltó a la escuela porque tiene gripa’ que decir lo mismo con los piojos. ¿Cuál es la diferencia?”.

“Por eso, cuando fui mamá, me encontré de nuevo con esta situación desde otro lugar diferente. Lo enfrenté en varias ocasiones como madre y aprendí que debemos mandar en un chat de WhatsApp lo siguiente: ‘Chequen a los demás niños, porque acabo de detectar un caso’. No hay que tener pena”. Odalys Ramírez

A través de su experiencia ha generado seguridad en sus hijos para no temerle a ninguna enfermedad: “Y sin importar que nos etiqueten, y digan: ‘Es una mala mamá. Claro, es que trabaja y no tiene tiempo de atender a sus hijos’. Aquí no existe eso. Somos mujeres trabajadoras, excelentes mamás y esposas espectaculares. No pasa nada con que nuestros hijos lo tengan. A lo mejor fue al cine, se subió al metro o al autobús y se le pegaron los piojos. Soy de la idea de no transmitirles miedo a mis hijos, sino soluciones. Lo único que no tiene solución en la vida es la muerte”.

Odalys Ramírez tuvo piojos cuando era niña / Francisco Mancera/Mezcalent

¿Qué mensaje le manda Odalys Ramírez a todos aquellos que padecen piojos?

Mandó un mensaje a quienes han sido señalados por tener piojos: “A las enfermedades o a las cosas de la vida hay que llamarlas por su nombre. No hay que tenerles miedo. Los exhorto a que hablen con sus hijos en casa y que ellos transmitan el mensaje con su grupo de amigos. Tener piojos no significa que no hay higiene en casa. Dejemos de juzgar y comencemos a actuar”.

Al finalizar el evento, quisimos acercarnos para platicar con Odalys, pero se negó a hablar con TVNotas.

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Odalys Ramírez manda mensaje a todos los que han padecido o padecen piojos / Francisco Mancera/Mezcalent

¿Quién es Odalys Ramírez, conductora de ‘La casa de los famosos México 2026’?

En 2002 ganó el concurso Elite Model Look de México.

Participó en el programa Tempranito , de TV Azteca.

, de TV Azteca. Fue parte de proyectos como En una hora, 100 mexicanos dijeron, Telehit news y Primero noticias.

y En 2015, fue jurado en New generation de Telehit y también la vimos en Al aire con Paola .

y también la vimos en . La presentadora duró varios años como conductora estelar de ¡Cuéntamelo ya!

Ha sido conductora de La casa de los famosos México (primera, segunda, tercera y cuarta temporadas).

Cuenta con 1.8 millones de seguidores en Instagram.

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