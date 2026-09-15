Gema compra inmunidad con el 100% de la comida y Karina ahora jugará sola: "¡Nos dejaste sin comer, cul…!”

Lo que parecía una estrategia más dentro de La casa de los famosos México 2026 terminó provocando una de las fracturas más fuertes de la temporada. Gema Garoa apostó el 100% del presupuesto destinado a comida para asegurar una semana de inmunidad y desató el enojo de varios habitantes, especialmente de Karina Torres y rompió alianzas.

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¿Por qué Gema Garoa apostó el 100% del presupuesto por inmunidad en LCDLFM 2026?

La tensión comenzó durante la gala del lunes 14 de agosto, cuando Gema Garoa apostó el 100% del presupuesto semanal de comida para conseguir la inmunidad dentro de La casa de los famosos México 2026. La inmunidad, que anteriormente estaba ligada al liderazgo semanal, esta vez entró en una subasta por inmunidad en la que participaron varios habitantes, entre ellos Mariana, Gema Garoa, Ernesto Laguardia y Ese Pérez.

Gema Garoa y Ernesto Laguardia comenzaron a aumentar sus ofertas hasta que Gema decidió ir con todo. Su última apuesta fue el 100% del presupuesto destinado a comprar comida, decisión que inmediatamente generó molestia entre sus compañeros.

“La ambición está bien cabrona, me cae”, comentó Cynthia Klitbo después de conocer el resultado de la subasta. Ese Pérez, por su parte, intentó quitarle dramatismo a lo ocurrido y lanzó: “El que se enoja pierde, no se van a quedar sin comer toda la vida”.

Pero Yahir pidió que bajaran la intensidad del intercambio. “No vamos a discutir. En buena onda Pérez, respeta”, dijo el cantante.

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¿Karina Torres rompe alianzas con Gema Garoa y jugará sola en La casa de los famosos México?

Después de la subasta, Karina Torres cuestionó directamente a Gema Garoa por haber entregado todo el presupuesto de comida para conseguir inmunidad.

“Yo pensé que le iban a hacer al 50, güey. Yo dije el cincuenta es válido. "¡Nos dejaste sin comer c*lera!”, reclamó Karina, dejando claro que para ella existía un límite en la cantidad que estaban dispuestos a sacrificar.

Gema Garoa explicó que la decisión había sido consecuencia de una puja entre varios habitantes y no solamente de ella. “No fui yo sola. Todo el que levanta la mano va aumentándole sesenta, sesenta y cinco, setenta, setenta y cinco, ochenta, ochenta y cinco”, respondió.

Sin embargo, Karina Torres dejó entrever que la situación le había cambiado la perspectiva sobre la convivencia y el juego. “Con esto me están demostrando que están jugando individual y yo por eso tomo esa decisión”, afirmó.

Ese momento marcó uno de los primeros quiebres visibles entre Karina Torres y Gema Garoa, quienes hasta entonces habían compartido estrategia junto con Ese Pérez como parte de “Las hienas”.

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¿Qué le dijo Karina Torres a Gema Garoa por dejar a todos sin comida?

El conflicto por el presupuesto de comida en LCDLFM 2026 se hizo todavía más intenso cuando Gema Garoa intentó defender su postura y posteriormente ofreció parte de sus alimentos personales, entre ellos jamón y queso.

Karina Torres no consideró suficiente ese gesto. Para la habitante, el problema no era que Gema compartiera su comida, sino que hubiera apostado el presupuesto de todos para conseguir un beneficio individual.

“La realidad de las cosas, amiga, es de que si tú no pensaste en el cien por ciento, ¿por qué nosotros vamos a tener empatía contigo?” Karina Torres

Gema Garoa insistió en que su intención no era pedir comprensión por la apuesta, sino compartir lo que tenía. “Te estoy dando yo mi comida”, repitió durante el intercambio. Pero Karina Torres mantuvo su postura y lanzó una de las frases que más exhibieron la molestia entre ambas: “¿Cómo pides algo que no diste?”.

El reclamo se convirtió en el punto más fuerte de la discusión, pues Karina consideró contradictorio que Gema esperara empatía después de haber decidido apostar el total del presupuesto semanal de comida.

¿Qué pasó con Ese Pérez y Yahir por el racionamiento de comida?

La discusión no terminó con Karina Torres y Gema Garoa. Ese Pérez también tuvo un fuerte intercambio con Yahir por la manera en que se repartirían los alimentos disponibles dentro de la casa. Ese cuestionó las restricciones para consumir la despensa y le dijo al cantante: “Se me hace un poquito infantil hacer todo este tipo de cosas”.

Yahir explicó que el problema no era solamente quedarse sin presupuesto la siguiente semana, sino que los habitantes tendrían que administrar lo que ya tenían durante 14 días. Por eso decidieron racionar determinados alimentos, mientras que productos destinados a la comida general, como pollo, cebolla y jitomate, permanecerían disponibles para todos.

Ese Pérez propuso que dejaran de contar los alimentos y que cada habitante pudiera consumirlos libremente. Sin embargo, la propuesta generó todavía más tensión entre quienes consideraban necesario administrar la despensa.

“No estoy aquí por la comida, carnal. No estoy ni peleándote”, aclaró Ese durante el intercambio con Yahir, aunque posteriormente volvió a señalar que dividir los alimentos le parecía infantil.

Karina Torres también se sumó a la conversación y trató de explicarle que nadie estaba negando la comida a los habitantes, sino que estaban buscando evitar que las provisiones se terminaran antes de tiempo. Mientras el ambiente se calentaba, Brianda intentó mediar y explicar que la intención era únicamente hacer conciencia sobre la cantidad de comida disponible para los siguientes días.

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¿Las Hienas se separan tras la pelea de Karina, Gema y Ese en LCDLFM 2026?

El pleito dejó una pregunta inevitable entre los seguidores de La casa de los famosos México 2026: ¿“Las hienas” siguen siendo una alianza o cada integrante comenzará a jugar por su cuenta?

Karina Torres fue quien dejó más clara su postura al señalar que la decisión de apostar el 100% del presupuesto le demostró que algunos habitantes estaban priorizando su estrategia individual.

Gema Garoa, lejos de arrepentirse, sostuvo su decisión incluso después de los reclamos. De acuerdo con lo ocurrido en la casa, aseguró que volvería a apostar el 100% de la comida por la inmunidad y que no se arrepentía de haberlo hecho.

La tensión aumentó cuando Gema Garoa y Ese Pérez decidieron salir al patio después de la discusión. Ambos se mostraron sorprendidos por la reacción de Karina Torres y por el cambio en la dinámica que hasta entonces mantenían.

Así, lo que comenzó como una subasta por inmunidad en LCDLFM 2026 terminó convirtiéndose en una pelea por comida, estrategia y lealtades. Y aunque Gema Garoa consiguió la protección que buscaba, el costo podría ser mucho mayor dentro del juego: la ruptura de una alianza que parecía estar unida.