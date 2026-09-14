La casa de los famosos México 2026: ¿Quién ganó la última prueba del líder HOY, lunes 14 de septiembre?

La noche del 13 de septiembre, La casa de los famosos México 2026 vivió una de sus eliminaciones más polémicas al despedir a Massad, el octavo habitante en abandonar la competencia. La decisión dividió a los seguidores en redes sociales: mientras algunos celebraron su salida, otros mostraron su molestia. Además, Brianda salió severamente criticada y hasta trascendió que su cuenta de TikTok fue desactivada.

Con Altamini fuera del reality, los participantes tienen cada vez más claro que el número de seguidores no garantiza un lugar en la final. Por ello, obtener la inmunidad podría convertirse en una de las ventajas más valiosas de cara a las próximas nominaciones, donde cada movimiento será determinante para seguir en la competencia.

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Masad Altamimi / Redes sociales

¿Qué pasó en la séptima gala de eliminación de La casa de los famosos México 2026?

En la séptima gala de eliminación celebrada el 13 de septiembre de 2026, el creador de contenido Masad Altamimi se convirtió en el expulsado de la noche. Aunque fue la octava salida del programa, realmente fue el séptimo eliminado por los votos del público. Esto se debe a que un participante anterior, Aldo Rendón, tuvo que dejar el proyecto antes por problemas de salud.

La noche estuvo llena de emociones y registró una enorme participación del público con más de 14 millones de votos en total. Las nominadas Karina Torres, Mariana y Gema Garoa fueron salvadas y regresaron a la casa una por una. Al final, Masad Altamimi y la influencer Brianda Deyanara se enfrentaron en el duelo definitivo, siendo Brianda la ganadora del apoyo de la gente para continuar en la competencia.

Tras conocer el resultado, Masad se despidió agradecido por la oportunidad y confesó que extrañará mucho al cantante Yahir, a quien ve como un hermano. Con su salida, el programa entra en su recta final con solo nueve habitantes en juego. A todos ellos les quedan por delante los últimos 21 días de encierro para buscar ganar el gran premio.

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Domingos de eliminación en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

La casa de los famosos México 2026: ¿Quiénes han ganado la prueba del líder hasta ahora?

Estos son los habitantes que han conseguido el liderato en La casa de los famosos México 2026, obteniendo inmunidad y ventajas importantes dentro del reality:



Semana 1: Fede Vigevani

Fede Vigevani Semana 2: Moisés Peñaloza

Moisés Peñaloza Semana 3: Brianda Deyanara

Brianda Deyanara Semana 4: Gema Garoa

Gema Garoa Semana 5: Masad Altamimi

Masad Altamimi Semana 6: Masad Altamimi

Masad Altamimi Semana 7: Brianda Deyanara

¿Quiénes fueron los semifinalistas de la prueba del líder en La casa de los famosos México 2026?

Primer semifinalista Mariana

Segunda semifinalista Gema

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¿Quién ganó la prueba del líder hoy 7 de septiembre en La casa de los famosos México 2026?

La gala donde se dará a conocer el juego de líder comenzará a las 10:00 p. m. de este lunes 14 de septiembre, donde se podía ver por vix y el canal 2