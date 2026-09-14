Brianda Deyanara pierde su cuenta de TikTok tras salida de Masad Altamimi de LCDLFM: ¿Por presunto fraude?

Brianda Deyanara logró salvarse de la eliminación durante la noche del domingo 13 de septiembre en La casa de los famosos México 2026, y es que era la primera vez que la influencer formaba parte de la placa de nominados en el reality.

Ahora, la atención se centra en sus redes sociales, pues su cuenta con más de 30 millones de seguidores en TikTok ha desaparecido. ¿La culpan de fraude?

¿Brianda Deyanara pierde cuenta de TikTok por fraude en La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Brianda Deyanara acusada de fraude en La casa de los famosos México 2026?

La eliminación de Masad Altamimi de La casa de los famosos México 2026 frente a Brianda Deyanara ha dejado dudas para unos, y satisfacción para otros más.

Todo terminó en el ya conocido “carrusel”, dinámica para definir al habitante que se despedía de la competencia. Aquí fue que Brianda logró vencer en votos y permanecer con la posibilidad del gran premio.

Tras lo ocurrido, en redes sociales comenzaron a señalar a la producción de ‘La casa’ de presuntos actos fraudulentos, pues aseguran que el árabe tenía mayor cantidad de puntos y apoyo afuera:



“ Qué mal, no respetan los votos ”,

”, “ Le aplicaron la de Aarón, se pasaron ” y,

” y, “ No era mi favorito, pero considero que tiene más fans que Gema y Mariana ”

Por ahora, no hay información oficial que confirme un presunto fraude o eliminación forzada, por lo que estos comentarios solo quedan como especulación.

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¿Fraude en salida de Masad de La casa de los famosos México 2026? / IG: lacasafamososmx y redes sociales

Desaparece cuenta de TikTok de Brianda Deyanara tras salvación en La casa de los famosos México 2026

La mañana de este lunes 14 de septiembre el mundo digital se despertó con la noticia de que el TikTok oficial de Brianda Deyanara había “desaparecido” de la conocida plataforma.

Cabe señalar que la influencer contaba con más de 35 millones de seguidores al momento, por lo que a muchos les ha sorprendido la situación. Algunos internautas creen que pudo derivarse de la reciente eliminación de Masad, relacionada también a su ‘shippeo’ fallido en el reality.

Mientras tanto, mediante la propia cuenta de Brianda en IG, su equipo de comunicación compartió los siguientes detalles:

Estamos presentando algunos inconvenientes con la cuenta de TikTok de @briandadeyanara. Nuestro equipo ya se encuentra trabajando para restablecerla. Equipo de Brianda Deyanara

Su equipo confía en que pronto regresará su cuenta, solo pidió a todos los seguidores e internautas poder tener paciencia, pues están trabajando para restablecerla.

No se ha confirmado o revelado que esto sea consecuencia de la salida de Masad o su “romance fallido”, pero sí es una de las múltiples teorías que han azotado a las redes, pues creen que el fandom del árabe presuntamente lo ocasionó. ¿Será que sí?

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Equipo de Brianda Deyanara habla sobre “cierre” de TikTok / IG: briandadeyanara

¿Brianda Deyanara y Masad fueron novios en La casa de los famosos México 2026?

La respuesta concreta es: NO, Brianda y Masad no fueron novios, a pesar del ‘shippeo’ que ambos tenías en redes sociales, resultado de la cercanía y las intenciones que el influencer árabe le hizo saber a ella.

Sin embargo, este mismo fin de semana decidieron terminar “como amigos” y el romance que muchos creían podía suceder, no se confirmó, otra de las razones por las que creen que Brianda pudo haber perdido su cuenta.

Todavía hace pocos días la producción de La casa de los famosos México 2026 les preparó una cita romántica a Brianda y a Masad, aunque el desenlace no fue el esperado.

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