El polémico romance entre Brianda Deyanara y Ryan Hoffman que le rompió el corazón a Dhasia Wezka

Bien dicen que el internet no olvida. La participación de Brianda Deyanara en ‘La casa de los famosos México 2026’ ha hecho a muchos recordar el escándalo que protagonizó hace algunos años por presuntamente meterse en el noviazgo de Ryan Hoffman, mejor conocido como Rayito, y Dhasia Wezka. Te contamos la historia.

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Brianda Deyanara en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quién es Dhasia Wezka y cuál es su relación con Ryan Hoffman y Brianda Deyanara?

Dhasia Wezka es una de las creadoras de contenido más influyentes de México. Aproximadamente en 2014, comenzó una relación con Ryan Hoffman ‘Rayito’, otro influencer y hermano de Yoseline Hoffman ‘YosStop’.

Su romance fue uno de los más mediáticos del medio digital. Y es que hubo muchos conflictos entre ellos. Terminaron en varias ocasiones y después regresaban. En 2018, durante una de sus pausas, él comenzó a salir con Brianda Deyanara.

Si bien el romance entre Brianda y Rayito no duró mucho, recibió muchas críticas en redes sociales. Y es que muchos usuarios acusaron a la actual participante de ‘La casa de los famosos México 2026’ de ser la “tercera en discordia”.

El tema solo escaló cuando la propia Dhasia dio su versión de la situación. En su momento, compartió una serie de historias en Instagram llorando y diciendo que Rayito era un “patán” y “manipulador”.

También comentó en una entrevista que a Hoffman no le importó tener una relación con Brianda mientras que ella seguía muy dolida por la ruptura.

“La información que a mí me dio es que Badabun le había pagado por hacer famosa a la morra. Yo creí ese rollo, hicieron un shippeo y al final me dejó por ella. Después me enteré de que era cien por ciento mentira. Yo con esta chica nos hemos gritado, nos hemos dicho miles de cosas, nos hemos perdonado, nos hemos vuelto a pelear. Siento que también a ella le dieron otra información”, manifestó.

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Dhasia Wezka y Rayito / Redes sociales

¿Brianda Deyanara admitió haberle “bajado el novio” a Dhasia Wezka?

Aunque no suele hablar mucho del tema, Brianda Deyanara ha dicho en algunas ocasiones que jamás le bajó el novio a nadie. Su versión de la historia es que Rayito la cortejó en su momento y le aseguró que su romance con Dhasia Wezka había terminado.

También resaltó que, si bien no son grandes amigas, pudieron limar asperezas con el tiempo. Incluso se ha expresado muy bien de ella, afirmando que es una “gran persona”. En 2019, se llegaron a encontrar en un evento y hasta bromearon con el hecho de cuánto se “odiaban” en el pasado.

“Sé lo que es ver a la persona que quieres con otra persona, sé cómo es el odio que sientes hacia otra mujer cuando está con tu pareja”, puntualizó.

Rayito y Brianda Deyanara / Redes sociales

¿Qué ha dicho Rayito sobre su triángulo amoroso con Brianda Deyanara y Dhasia Weska?

Tal parece que Ryan Hoffman ‘Rayito’ dejó atrás todo este escándalo y, al menos con Brianda Deyanara, las cosas terminaron bien. Cuando se supo que Brianda entraría a ‘La casa de los famosos México 2026’, el influencer dijo que su ex era su favorita para ganar la competencia.

Señaló que le guarda mucho cariño y considera que contribuyó a su personalidad actual. También dejó claro que tienen una buena relación pese a todo.

“Amo a Brianda, es mi ex. La adoro. Parte de lo que es hoy en día, pues yo aporté un poco a ello y me da orgullo que esté allí. Es mi ex y yo la apoyo muchísimo. Ella lo sabe. Tiene mi apoyo. Ojalá gane”, expresó.

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