¿Masad Altamimi MIENTE? Elda María asegura que ella le pagó la cuenta: “Es un fanfarrón” VIDEO

Una nueva polémica se suma a la larga lista de ‘dimes y diretes’ en contra de Masad Altamimi, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’, pues nuevamente un ex interés amoroso del árabe, Elda María, ha puesto en duda la estabilidad económica del influencer al revelar jugosos detalles de una cita entre ambos.

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Elda María tuvo una cita con Masad Altamimi en el pasado / FB: Elda María Gamiz

¿Qué dijo Elda María de su cita con Masad Altamimi?

En una entrevista con Gabriel Cuevas, la influencer Elda María, reveló que hace algún tiempo Masad Altamimi la invitó a cenar. El primer detalle que sin duda le hizo ruido fue que el árabe la citara en un restaurante en lugar de pasar por ella a su casa, tal y como lo dicta la tradición latina.

Una vez en el lugar, Elda María relata que Masad Altamimi degustó algunos platillos de la carta, sin embargo, cuando llegó el momento de abandonar el restaurante, el influencer muy apenado le reveló que no tenía como pagar, por lo que ella se ofreció a invitar la cena.

“No pues pidió comida y yo también pedí la mía y pagamos, o sea, bueno, yo pagué y él se quedó como que ‘oh thank you so much’” Elda María

Elda María reveló que la cuenta que pagó del restaurante oscilaba los 2,000 pesos mexicanos.

Durante la charla, Gabriel Cuevas cuestionó a Elda María sobre el status económico de Masad Altamimi: “¿Masad para ti no es un hombre millonario?”, a lo que ella respondió que no, asegurando que el árabe se cree millonario y es muy fanfarrón.

“Se cree el millonario, es fanfarrón. La gente cree que porque eres árabe eres millonario y no”, sentenció la ex pareja de Rafa Mercadante.

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Elda María elogió los dotes de Masad Altamimi. / FB: Elda María Gamiz

Elda María elogia el desempeño de Masad Altamimi en la intimidad

A pesar de que la cena podría haberse considerado un fiasco, Elda María reveló que más tarde esa noche acompañó a Masad a su departamento y juntos compartieron un momento intimo: “fui a su depa, como si fuera mi prostituto, bien dotado el hombre pero un reverendo estúpido”.

La situación económica de Masad nuevamente se puso en entredicho en la breve plática, pues Elda María reveló que estaba enterada de los escándalos del influencer con sus antiguas parejas, la mayoría de ellos relacionados con dinero.

“Yo sé que le quedó mal a Melisa, a Alejandra, o sea a muchas personas, les pide cosas. Para todo el mundo según él es ‘putrimillonario’, y si fuera ‘putrimillonario’ para qué nos pide ayuda, para qué nos hace pagar cosas” Elda María

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¿De cuánto es la fortuna de Masad Altamimi?

El suntuoso estilo de vida que Masad Altamimi muestra en sus redes sociales ha despertado el interés de los internautas por conocer el patrimonio del influencer, y es que aunque no se sabe a ciencia cierta de cuánto es la fortuna del árabe, de acuerdo a sus propias declaraciones se puede intuir que en las cuentas bancarias del actual habitante de ‘La casa de los famosos México’, descansan al menos 5 millones de dólares.