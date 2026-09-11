Yolanda Andrade suplica hablar con la actriz Gala Montes; ¿quiere sacarla de las adicciones?: “Quiero escucharte”

Gala Montes abandonó La casa de los famosos México 2026 tras menos de 48 horas de haber ingresado al reality show, lo que generó una ola de reacciones entre sus seguidores y algunas personalidades del espectáculo, tal es el caso de Yolanda Andrade, quien lanzó un mensaje público a la actriz. ¿Quiere sacarla de las adicciones? ¡Te contamos los detalles!

Te recomendamos: Habitantes en shock tras la abrupta salida de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026: “muy raro todo”

Gala Montes decidió abandonar La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales/Mezcalent

¿Cómo fue la salida de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026?

Los últimos momentos de Gala Montes dentro de La casa de famosos México 2026 fueron captados gracias a la transmisión 24/7 del reality. Antes de que la intérprete de ‘Tacara’ saliera, se le vio en la sala junto al resto de los habitantes esperando la prueba por el presupuesto.

De pronto, se ve que se levanta del lugar y dice: “Voy rápido al Oxxo, ¿quieren algo?”, consiguiendo como respuesta “Un agua, va”, de Karina Torres. Pese a que Montes aseguró que volvería pronto, se trató de la última interacción que tuvo con los habitantes.

Tras la breve conversación con Torres, se ve a la protagonista de ‘Diseñando tu amor’ recorrer varias áreas de la casa mientras dice: “Apaguen la vela” una frase que antes se hizo popular en redes. La última imagen que se tiene de Montes en el reality, es subiendo las escaleras para el zoom con un largo vestido blanco y lentes de sol.

Lee: ¿Hermana de Gala Montes celebra que haya abandonado ‘LCDLFM 2026’? Sube contundente FOTO

Gala Montes abandonó La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué dijo Gala Montes sobre su salida de La casa de los famosos México 2026?

En medio de las teorías que surgieron sobre un posible brote psicótico de Gala Montes dentro de La casa de los famosos México 2026, la actriz se pronunció sobre su salida a través de una serie de historias en Instagram en las que desmintió todo lo que circula en redes.

De acuerdo con Montes, lo que dijo Joanna Vega-Biestro sobre haber agredido a la psicóloga del reality show es completamente falso. “Yo me salí del confe porque me estaba bajando, se me estaba escurriendo la pu** sangre por la pierna y no me daban un tampón o lo que fuera”, contó.

Tras salir del confesionario, Montes comentó que se fue al área donde se entregan los paquetes, pero al no recibir respuesta, abrió la puerta para pedir el tampón y se regresó, razón por la que la sacaron. “Yo no me quería salir, me sacaron”, aseguró y señaló que la estaba pasando “muy bien”.

Lee: Anna Porter explota vs. Gabo Cuevas; le lanza severa advertencia tras hablar de Gala Montes y LCDLFM 2026

Gala Montes explica por qué salió de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales/Mezcalent

¿Cuál fue el mensaje de Yolanda Andrade a Gala Montes tras salir de LCDLFM 2026?

Tras las especulaciones de que Gala Montes sufrió un brote psicótico porque no le dieron un tampón e intentó agredir a la psicóloga de La casa de los famosos México 2026, Yolanda Andrade confesó que se ha intentado comunicar con la actriz, pero no ha recibido respuesta. A través de un mensaje en redes, expresó:

“Querido público conocedor, este mensaje yo creo que va a llegar más rápido. Es para ti, Gala: Te he estado escribiendo para platicar de todo el desmadre que hay y solo quiero escucharte y hablar contigo, te quiero decir una cosa nada más, pero en persona”. Yolanda Andrade

Y agregó: “Tú vales mucho la pena y eres una vieja con muchos huev*s. Si quieres hablarlo, estoy a tus órdenes; si no, no hay ped*, la vida sigue. Te quiero”.

Pese a que Yolanda Andrade no mencionó nada sobre las supuestas adicciones de Gala Montes, cabe recordar que ella, en su juventud, enfrentó una dura lucha contra el alcoholismo y el consumo de sustancias ilícitas que pudo superar con el apoyo de amigos y familiares. Hasta ahora, la actriz y cantante no ha dado una respuesta.

No te pierdas: ¿Gala Montes infiel a Emiliano Aguilar? La captan con su ex, Icho Van, tras salir de ‘LCDLFM 2026’: VIDEO