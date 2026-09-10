¿Gala Montes atentará contra su vida? Vidente asegura que la actriz podría tomar terrible decisión: VIDEO

La decisión de Gala Montes de “salir” de La casa de los famosos México 2026 ha hecho que en redes sociales opinen sobre su estado de salud, tanto físico como mental. En este caso, una vidente da un pronóstico poco alentador y estremecedor sobre la actriz. Te platicamos todo.

Gala Montes abandonó La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes decidió abandonar La casa de los famosos México 2026 a horas de entrar?

A pesar del comunicado compartido por la producción de La casa de los famosos México 2026 sobre la salida de Gala Montes, las versiones comenzaron a diferir de dichas palabras.

A lo que ella se enoja (llevarla a un lugar de ayuda profesional) y me refieren, esto es lo que me cuentan, que se le abalanza (presunta psicóloga). Ahí es cuando toman la decisión de hablar para que vayan por ella. Incluso, me refieren que le hablaron a Icho (expareja sentimental de Gala), que estaba en Cuernavaca. Joanna Vega-Biestro

Mientras el programa dijo que fue una salida “solicitada por Gala”, periodistas y personas cercanas (como Joanna Vega-Biestro y Gabo Cuevas) señalaron que presuntamente se trató de una supuesta crisis, en la que la actriz habría agredido a personas del staff:

Información similar fue presentada por más periodistas, en una versión que, para muchos, es la que más concuerda, ya que no creen que Montes quisiera salir apenas dos días después de haber entrado.

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Gala Montes tomó la decisión de abandonar La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales, Archivo TVNotas

¿Gala Montes atentará contra su vida próximamente? Esto revela vidente

Un reciente TikTok ha estremecido las redes sociales, pues una reconocida vidente lanzó una fuerte predicción respecto a Gala Montes, quien presuntamente tomaría una triste decisión relacionada a su salud mental.

La vidente reconocida como Mika Luna, dijo lo siguiente sobre la actriz:

Ella entró muy mal a ‘La casa’, entró con bebidas, sustancias, todo encima. (...) Gala puede ser intervenida a la fuerza, porque se está marcando mucho la locura, enfermedad mental. (...) Ella va a terminar... no se le ve larga vida. Mika Luna Vidente

Posteriormente, la vidente menciona que durante su lectura de cartas, se manifiesta una que se relaciona con la “pérdida”, un significado que le preocupa para el futuro de la actriz.

Según sus palabras, mucho se debe a una amistad que podría estarla llevando por malos pasos, un amigo “no tan amigo":

No le rinde suficiente por las amistades que le rodean, la gente que le rodea. Porque es un mugrero de gente que le rodea, no le aporta, nada más le quita. Mika Luna Vidente

Estas palabras son de la vidente, demostrando su opinión y punto de vista a lo ocurrido con Gala Montes, no significa que esa sea la verdad y todo suceda al pie de la letra .

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¿Gala Montes recibirá ayuda profesional tras salir de La casa de los famosos México 2026?

Muchos se han hecho esta pregunta, ya que la mayoría coincide en que Gala Montes tendría problemas de salud mental, mismos que se habrían reflejado en su corta participación en La casa de los famosos México 2026.

De hecho, la madre de Gala Montes, Crista, le envió un correo a su hija para poder hacer que “recibiera ayuda":

Gala es increíble que te resistas tanto, es impresionante que no te des cuenta que ahí no es la felicidad, yo creo vale la pena perdonar, ¿no crees? Necesitas ayuda, hazlo por ti. Crista Montes, en correo compartido por Gala

No obstante, la respuesta de Gala no habría sido la esperada por Crista, ya que decidió exhibir el contenido del correo, así como tacharla de “traicionera”, en un conflicto que ha existido desde hace mucho tiempo.

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