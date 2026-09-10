Anna Porter explota vs. Gabo Cuevas; le lanza severa advertencia tras hablar de Gala Montes y LCDLFM 2026

Luego de que Gala Montes abandonara La casa de los famosos México 29026 tras menos de 48 adentro, Anna Porter, ex de la actriz, estalló contra Gabo Cuevas, quien habló en su canal de YouTube sobre el supuesto estado en el que Montes llegó al reality 24/7. ¡Te contamos los detalles!

Te recomendamos: Así fueron los últimos momentos de Gala en LCDLFM 2026: ¿advirtió que algo no estaba bien? “Ahorita regreso”

Gala Montes abandonó La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Qué dijo Gabo Cuevas sobre el regreso de Gala Montes a La casa de los famosos México 2026?

En medio de las teorías que despertó la sorpresiva salida de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026, Gabo Cuevas abordó el tema en su canal de YouTube, recapitulando el video que circuló en redes previo al reingreso de la actriz al reality show.

Gala Montes fue captada con sus amigas horas antes de ingresar a ‘La casa de los famosos México’ 2026. / Redes sociales

El excolaborador de Venga la alegría mostró el video en el que Montes se ve junto a algunos amigos a bordo de una camioneta antes de regresar a LCDLFM. “Ella estaba fumando orégano antes de entrar a la casa, celebrando con bolletas con un champán, con un grupo de amigos”, recapituló Cuevas.

Posteriormente, señaló que una de las personas que iba a bordo del vehículo era Anna Porter, expareja de la actriz. “Anna Porter, esta chica que cuando Gala estuvo en la temporada pasada la destruyó porque no la reconoció como su pareja y ahora es muy su amiga”, puntualizó.

Lee: ¿Hermana de Gala Montes celebra que haya abandonado ‘LCDLFM 2026’? Sube contundente FOTO

Anna Porter cuenta su versión del video de Gala Montes antes de entrar a LCDLFM 2026

Horas después de que Gabo Cuevas recapituló lo ocurrido con Gala Montes en La casa de los famosos México 2026, Anna Porter estalló en su contra y reveló su verdad detrás del polémico video de la intérprete de ‘Tacara’.

De acuerdo con la creadora de contenido, solo estaban celebrando el regreso de Montes al reality show, y aunque aparece una botella de champaña, asegura que el líquido no se pudo tomar debido a la cantidad de espuma que tenía.

“Ese día íbamos en mi camioneta, se abrió la botella de champaña, nos tomamos un trago, se tomó un trago, no se pudo pasar porque tenía muchísima espuma y la botella estaba entera en mi camioneta. Solo estábamos festejando que iba a La casa de los famosos, eso fue todo lo que yo hice”. Anna Porter

Lee: Luis Chaparro y Andrea Mextli habrían terminado su relación, mientras él se pelea con Gala Montes en redes

Anna Porter explica polémico video de Gala Montes antes de entrar a LCDLFM 2026. / Liliana Carpio, Alejandro Isunza y Redes sociales

¿Cuál fue la advertencia que hizo Anna Porter a Gabo Cuevas?

Además de explicar lo sucedido con Gala Montes antes de La casa de los famosos México 2026, Porter lanzó una dura advertencia tras retar a Cuevas a realizarle una prueba de antidoping, pues niega ser un mal ejemplo para la actriz y cantante.

“Ven ahorita mismo y hazme una prueba de antidoping, pero ya, si no vas a tener grandes problemas conmigo, cabr*n. Venga a hacer una prueba, me la hago yo y la muestro, donde yo en mi vida haya probado alguna droga o algo parecido, me vienen a quemar como lo están haciendo”. Anna Potter

Anna Porter aclara polémica de Gala Montes. / Alejandro Isunza / Liliana Carpio / Redes sociales

Asimismo, señaló que solo ha sido un apoyo para Gala Montes y jamás ha probado una droga como se ha llegado a insinuar en redes. “Lo único que he hecho es darle regalos, apoyarla en todo, estar ahí cuando me necesita. En mi vida he probado una sola droga, jamás, la gente me conoce”.

Por el momento, la actriz y cantante no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Ana Porter, pero ya salió a hablar de varios puntos sobre su salida de LCDFLM; sin embargo, las teorías y especulaciones siguen presentes.

No te pierdas: Gala Montes con el corazón roto; toma decisión contundente y alarma con mensaje: “Lo que sea aguanto, pero esto no”