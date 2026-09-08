Así fueron los últimos momentos de Gala en LCDLFM 2026: ¿advirtió que algo no estaba bien? “Ahorita regreso”

La salida de Gala Montes tomó por sorpresa a los habitantes y a la audiencia de La casa de los famosos México 2026. Aunque la actriz parecía participar con normalidad en las actividades del día, varias actitudes llamaron la atención horas antes de que se confirmara que abandonó la competencia. Desde bromas sobre ir al Oxxo, sus últimos momentos ya están siendo analizados por los seguidores del reality.

Mira: LCDLFM: Exhabitante entraría al reality HOY 8 de septiembre tras salida de Gala Montes, aseguran; ¿quién?

Gala Montes abandonó La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué hizo Gala Montes horas antes de abandonar La casa de los famosos México 2026?

Las últimas horas de Gala Montes en La casa de los famosos México 2026 parecían transcurrir con normalidad. Durante la mañana fue vista practicando box junto a Yahir.

Más tarde pasó un largo rato en la alberca, donde intercambió algunas palabras con Memo Schutz, sin que aparentemente existieran señales claras de que estaba a punto de abandonar el reality.

Uno de los momentos que más está llamando la atención entre los seguidores de La casa de los famosos México 2026 ocurrió mientras los habitantes esperaban indicaciones para comenzar la prueba de presupuesto. Debido al retraso de la producción, Gala se levantó y comenzó a bromear con sus compañeros. Entre risas comentó: “Voy rápido al Oxxo, ¿quieren algo?”, provocando la reacción de Karina Torres, quien respondió inmediatamente: “Un agua, va”.

La actriz siguió el juego y respondió: “Bueno, ahorita vengo”. En ese momento nadie imaginó que esas palabras terminarían convirtiéndose, de manera involuntaria, en una especie de despedida dentro de la casa más famosa de México.

Mira: Gala Montes sufre descuido en ‘LCDFLMX 2026’ y ¡enseña de más! ¿Se mostró en traje de Eva? VIDEO

Ella dijo voy al Oxxo … le creí , y hasta un agua le encargué … besos comadre 🤭🫶🏻 @GalaMontes2 pic.twitter.com/pDwB54en5Z — Karina Torres (@Soykaritorres) September 8, 2026

¿Cómo fueron los últimos momentos de Gala Montes antes de desaparecer de las cámaras?

Tras aquella conversación, Gala Montes todavía fue vista recorriendo algunas áreas de la casa. Incluso en un momento llamó la atención cuando comentó: “Apaguen la vela”, una frase que viene de un meme en redes.

Minutos más tarde, la actriz apareció con una imagen completamente diferente. Se cambió el uniforme que llevaba para la prueba de presupuesto y fue vista usando un vestido largo blanco, lentes rojos y tacones negros con suela roja.

Gala se salió por la puerta que lleva al campo en donde hacen las pruebas.. ella en loberrima abandonando con su vestido blanco y sus tacones con suela roja pic.twitter.com/pbRyNk2ORe — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) September 8, 2026

Posteriormente, las cámaras la captaron dirigiéndose al SUM. Antes de eso, Gala Montes se cambió el uniforme de la prueba y apareció usando un elegante vestido largo blanco, acompañado de tacones negros con suela roja y lentes rojos, un look que llamó la atención de varios espectadores. Ese fue el último momento en que los seguidores pudieron verla dentro de la transmisión. Después de ingresar a esa área, Gala ya no volvió a aparecer frente a las cámaras del reality.

Finalmente, la Jefa reunió a todos los habitantes para informarles que Gala Montes había decidido abandonar voluntariamente La casa de los famosos México 2026, noticia que dejó en shock tanto a los participantes como a miles de seguidores del programa.

Mira: LCDLFMX: Poncho de Nigris reprueba el regreso de Gala Montes al reality, ¿teme por los demás? “Brote psicótico”

La Jefa le informa a los habitantes que Gala decidió abandonar la competencia 😱💥 #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/ltHzVcfWV8 — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 8, 2026

¿Por qué sorprendió tanto la salida de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026?

La sorpresa fue mayor porque Gala Montes apenas había ingresado el 6 de septiembre de 2026 como una de las grandes sorpresas de la temporada y como sustituta de Aldo Rendón.

La actriz únicamente permaneció dos días dentro del reality, tiempo suficiente para generar conversación entre los habitantes y despertar expectativas entre la audiencia. Por ello, pocos imaginaban que su participación terminaría tan rápido.

Hasta ahora, Gala Montes no ha explicado públicamente las razones que la llevaron a abandonar La casa de los famosos México 2026 ni ha aparecido en redes sociales para hablar sobre lo ocurrido.