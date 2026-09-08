LCDLFM: Exhabitante entraría al reality HOY 8 de septiembre tras salida de Gala Montes, aseguran; ¿quién?

La llegada de Gala Montes a La casa de los famosos México 2026 el pasado domingo 6 de septiembre, fue un momento que generó expectativa, confusión y hasta terror en algunas personas. Ahora, tras su salida, aseguran que otra exhabitante entrará al reality esta misma noche. ¿Quién será?

Gala Montes abandonó La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes entró a La casa de los famosos México 2026?

Todo se derivó de dos casos específicos, la salida obligada de Aldo Rendón por motivos de salud, así como las críticas a La casa de los famosos México 2026 por ser una temporada “aburrida”.

La propia Galilea Montijo anunció que un nuevo habitante se integraría, y a partir de ahí varios nombres comenzaron a circular en redes sociales, desde Adrián Marcelo y Kimberly ‘La más preciosa’, hasta Gala Montes.

Finalmente se confirmó la entrada de la actriz, y el gesto de muchos de los habitantes fue curioso, pues además de que parecían sorprendidos, otros más sabían o intentaban “predecir” lo que podía suceder. ¿Qué pasó después?

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Gala Montes abandonó La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales, Archivo TVNotas

¿Cómo fue la salida de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026?

La dinámica en La casa de los famosos México 2026 se mantenía normal este martes 8 de septiembre, los participantes se encontraban a punto de llevar a cabo la tradicional “prueba semanal” para obtener el presupuesto.

De manera sorpresiva, todo empezó a retrasarse, la prueba comenzaría más tarde y posteriormente la producción del programa compartió un comunicado que decía lo siguiente:

Informamos a nuestros seguidores que #GalaMontes decidió voluntariamente salir de la #LaCasaDeLosFamososMx y, con ello, terminar su participación. Le deseamos el mejor de los éxitos en futuros proyectos Producción de La casa de los famosos México

En el en vivo de ViX pudo verse el momento en el que Gala, con un vestido blanco y tacones, decidió subir las escaleras y dirigirse al pasillo que lleva fuera del foro, para así confirmar su abandono.

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Desde que sacaron a Yanet esa casa va en picada, ahora la que venía a “salvar” el rating se largó, me alegro que no le salga nada a la producción, se lo merecen #LaCasaDeLosFamososMx

pic.twitter.com/noJQ9WPCsF — CACTU(S)💎 (@F4Bell) September 8, 2026

¿Qué exhabitante presuntamente entrará a La casa de los famosos México 2026 tras salida de Gala Montes?

Las teorías alrededor de la salida de Gala Montes de La casa de los famosos México 2026 han comenzado a inundar las redes sociales, desde posibles problemas de salud, hasta supuestos conflictos con sus compañeros.

Mientras tanto, la cuenta de X "@_arrobanoe” asegura que hoy, tras el abandono de Gala, presuntamente Mariana Echeverría ingresará para participar en la tradicional gala “congelados”.

Es importante mencionar que en esta temporada ya se llevó a cabo ese “juego”, en el que exhabitantes ingresaron para expresarles su sentir a los actuales participantes. Algunos de los que estuvieron presentes fueron:



Ricardo Peralta,

Alexis Ayala,

Dalílah Polanco y,

Apio Quijano.

Hasta el momento de esta nota, no se ha confirmado de manera oficial que Mariana Echeverría entre a la dinámica de “congelados” o como nueva participante del programa , como respuesta por lo ocurrido con Gala Montes, por lo que se mantiene solo como rumor.

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