Gala Montes presuntamente saldría de La casa de los famosos México antes de la gran final; destapan aparente fecha

Después de que Gala Montes sorprendió al reingresar a La casa de los famosos México 2026 tras una polémica participación en 2024, las teorías sobre su participación no se han hecho esperar. Mientras algunos señalan que podría ser una de las finalistas, otros aseguran que saldrá del reality en un par de semanas. ¡Te contamos los detalles!

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Gala Montes regresó a La casa de los famosos México. / Mezcalent

¿Cómo fue el regreso de Gala Montes a La casa de los famosos México 2026?

Tras la salida de Aldo Rendón de La casa de los famosos México 2026 por motivos de salud, la producción del reality dio a conocer que una nueva persona ingresaría a la competencia, pese a que la final está cada vez más cerca.

En los últimos minutos de la gala del pasado 6 de septiembre, el carrusel de LCDLFM sorprendió al mostrar a Alexis Ayala, Dalilah Polanco y Apio Quijano girar antes de anunciar al nuevo habitante. Pese a que se creyó que sería alguno de ellos, fue Gala Montes quien volvió a la competencia 24/7.

Sus palabras y acciones acapararon la atención del público desde sus primeros momentos dentro del reality; sin embargo, aunque se aseguró que es una competidora más que lucha por el premio final, todo parece indicar que su salida será antes de lo esperado.

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Gala Montes desata polémica en su regreso a La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Cuál sería la fecha en la que Gala Montes presuntamente se despediría de La casa de los famosos México 2026?

Ante las especulaciones sobre la polémica entrada de Gala Montes a La casa de los famosos México 2026, en redes ha comenzado a circular la fecha en la que la intérprete de ‘Tacara’ presuntamente abandonará el reality.

De acuerdo con los seguidores de la actriz y cantante, tiene una presentación agendada en la ‘Malinche’ el martes 22 de septiembre, lo que significaría que solo permanecerá en el reality poco más de dos semanas.

Cabe recordar que antes de que Montes volviera a la competencia, se reportó que ya se encontraba ensayando el papel protagónico de la producción, la cual contará con una función extraordinaria el 22 de septiembre en el Frontón México de la Ciudad de México y después ofrecerá una cartelera de jueves a domingo.

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Gala no entró para la final, Gala tiene proyectos afuera, uno de ellos el 22 de septiembre, abre con la temporada de malinche. Gala entró a despertarlos y vaya que lo está haciendo. — Yuridia Chávez Quiroz (@chaquiyu) September 7, 2026

¿Por qué se eligió a Gala Montes para regresar a La casa de los famosos México 2026?

Ante las reacciones que generó ver a Gala Montes ingresar a La casa de los famosos México, la productora Rosa María Noguerón reveló para TVNotas que el regreso de la actriz se debía a que es una mujer que sigue de cerca el programa y su juego es frontal, lo que puede dar un giro por completo a la casa.

Sin embargo, pese a las palabras de la productora, la presencia de Gala Montes sigue generando indignación en una parte del público, pues hay quienes señalan que no se encuentra en un buen estado anímico para la competencia. ¿Será que sale antes de la gran final? Hasta ahora, la actriz no ha dicho anda al respecto.

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