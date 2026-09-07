¡Mamá de Gala Montes arremete vs LCDLFMX 2026; ¿exponen a su hija en el reality?: “No estoy de acuerdo” FOTO

El regreso de Gala Montes a ‘La casa de los famosos México’ tomó por sorpresa tanto al público como a los habitantes, pues nadie esperaba que ella fuera quien regresaría a la competencia.

Sin embargo, su llegada ha causado mucha polémica en redes sociales, especialmente por el comportamiento que mostró durante sus primeros minutos dentro de la casa y el estado en el que aparentemente se encontraba.

Quien no tardó en reaccionar fue su mamá, Crista Montes, quien, a pesar de las diferencias que ha tenido con la actriz, expresó su preocupación y opinó sobre su inesperado regreso al reality.

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Crista Montes y Gala Montes / Redes sociales

¿Cómo fue el regreso de Gala Montes a La casa de los famosos México 2026?

Tras la salida de Aldo Rendón del reality por temas relacionados con su salud, la producción anunció que un nuevo habitante entraría a la competencia. Durante varios días surgieron múltiples teorías y nombres sobre quién podría ser la persona elegida.

En la sexta gala de eliminación, se reveló que un exhabitante regresaría a la competencia, por lo que muchos pensaron que sería Dalilah Polanco, Alexis Ayala, Ricardo Peralta o Apio Quijano, quienes estuvieron presentes para participar en la dinámica de ‘congelados’.

Para sorpresa de todos, fue Gala Montes quien apareció en el carrusel para ingresar nuevamente a la casa. Sin embargo, más allá de su entrada, fue su comportamiento el que llamó la atención, pues en redes sociales comenzaron a comentar que la actriz no parecía estar en sus cinco sentidos.

Poco después, ella misma confirmó que había estado de fiesta durante tres días seguidos y aseguró que iba “en vivo”.

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Gala Montes / Redes sociales

¿Qué dijo Crista Montes sobre el regreso de Gala a La casa de los famosos México 2026?

A las opiniones sobre el regreso de Gala Montes al reality se sumó la de su mamá, Crista Montes, quien aseguró estar preocupada por la situación que atraviesa su hija.

En los últimos meses, el estado de Gala Montes ha sido tema de conversación debido a especulaciones sobre una posible crisis emocional y un supuesto consumo de sustancias, además de las diferentes confrontaciones en las que se ha visto involucrada.

A través de redes sociales, Crista aseguró que respeta la decisión de Gala de mantenerse distante de ella, pero señaló que eso no elimina la preocupación que siente por su hija.

Asimismo, la madre de la actriz cuestionó a la producción por permitir que Gala regresara al reality en esas condiciones, pues consideró que su integridad podría estar en riesgo. Incluso, dejó entrever que la participación de su hija podría responder principalmente a una búsqueda de rating.

“Como madre, quiero expresar que no estoy de acuerdo con la manera en que están exponiendo a Gala (…) Respeto que, por ahora, no quiera recibir mi ayuda; sin embargo, eso no elimina mi preocupación por su bienestar (…) Antes que el rating, debe estar la humanidad.” Crista Montes

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Gala Montes habló mal de su mamá en La casa de los famosos México 2026

Gala Montes volvió a sacar a tema las diferencias y problemas que ha tenido con su mamá durante su regreso al reality. En una plática con Ernesto Laguardia, la actriz habló sobre la entrevista que Crista Montes concedió a Adrián Marcelo.

Al recordar aquel episodio, Gala Montes se refirió a su mamá con un insulto, dejando claro que el conflicto entre ambas todavía está presente y que, por ahora, una posible reconciliación entre madre e hija parece estar lejos.

Su comentario no pasó desapercibido entre los habitantes, pues ocurrió apenas unos minutos después del regreso de Gala Montes a ‘La casa de los famosos México’ 2026.

“Pues, ¿quién era tu mamá?”, preguntó Ernesto.

“Una hija de p...a”, respondió Gala.

Al momento, la producción no ha hablado acerca de las declaraciones de Crista. ¿Sacarán a Gala?

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