LCDLFMX: Poncho de Nigris reprueba el regreso de Gala Montes al reality, ¿teme por los demás? “Brote psicótico”

El inesperado regreso de Gala Montes a La casa de los famosos México 2026 provocó reacciones divididas entre seguidores del programa y distintas figuras del espectáculo. Uno de ellos fue Poncho de Nigris, quien arremetió contra la producción tras esta decisión. ¿Quiere que se salga?

Gala Montes regresó a La casa de los famosos México / Foto: Alejandro Isunza y Francisco Mancera.

¿Por qué Gala Montes ingresó nuevamente a La casa de los famosos México?

La actual temporada de La casa de los famosos México ha sido criticada en diferentes momentos, y tras la salida de Aldo Rendón (obligada por problemas de salud), terminó dejando un hueco que muchos pedían “fuera ocupado”.

Luego de que a mediados de la semana pasada anunciaran que un nuevo habitante ingresaría al reality, la expectativa creció, los nombres comenzaron a sonar y uno de ellos era el de Gala Montes.

Finalmente, el domingo 6 de septiembre, durante la gala de eliminación, se confirmó que Gala Montes era la elegida para ingresar al reality, también con el objetivo de “generar más contenido”. ¿Qué opinas de la decisión?

Te puede interesar: Apio Quijano y Shiky critican a Aldo Rendón por su participación en ‘LCDLFM 2026’; ¡le lanzan advertencia!

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre el regreso de Gala Montes a La casa de los famosos México?

A través de su cuenta de X, Poncho de Nigris habló sobre el regreso de Gala Montes a La casa de los famosos México, y más allá de mostrar emoción o intriga, se dijo inconforme ante la decisión, pues asegura que la actriz no podría estar en la mejor etapa de su vida, enviando un mensaje a la “producción":

Gala no anda pasando por un buen momento emocionalmente hablando, es peligroso que la expongan así si saben que no anda bien. Hay que ser más empático. Poncho de Nigris

La crítica de Poncho creció aún más en más publicaciones. El regiomontano afirmó que Gala no debería encontrarse encerrada en esas condiciones, pues podría desencadenar un hecho lamentable:

Está a nada de un brote psicótico. Eso no se hace, todo por el rating. ¿En la guerra y en el amor todo se vale? Poncho de Nigris

Hasta el momento, no existe información oficial que confirme que la actriz se encuentre al borde de un episodio psicótico , esto solo surge de la interpretación del creador de contenido.

Lee: Doña Alegría responde a la propuesta de Gala Montes de subir al ring; ¿la rechazó?: “Soy una diva”, asegura

Poncho de Nigris reprueba regreso de Gala Montes / Redes sociales

¿Cómo fue la participación de Gala Montes en La casa de los famosos México 2024?

El regreso de Gala Montes a La casa de los famosos México ha llamado la atención durante las últimas horas en redes sociales, y es que muchos recuerdan las polémicas que protagonizó la actriz en el reality.

Uno de los conflictos que más virales se hizo fue el que tuvo con Adrián Marcelo, ya que el influencer regio la señalaba de ser una “falsa feminista”, mientras que la intérprete lo tachaba de “misógino”. Esta confrontación se convirtió en uno de los episodios más recordados de aquella temporada.

Gala consiguió llegar hasta la final y terminó como tercera finalista, detrás de Karime Pindter y Mario Bezares, quienes ocuparon los primeros lugares de aquella edición.

Cabe señalar que hasta hace unas semanas, Gala Montes había mostrado su inconformidad con La casa de los famosos México 2026, acusando a la producción de “incitar el odio”.

Tal vez te interese: Revelan nueva información sobre el estado de salud de Aldo Rendón, ¿Qué tratamiento recibía en LCDLFMX 2026?