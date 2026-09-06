La casa de los famosos México 2026: ¿Quién fue el sexto eliminado HOY 7 de septiembre y quién es el nuevo habitante?

Este domingo 7 de septiembre se llevará a cabo una nueva gala de eliminación en La casa de los famosos México 2026, donde un habitante deberá despedirse de la competencia. Sin embargo, la atención no solo está puesta en quién abandonará el reality, pues la producción también anunció el ingreso de un nuevo participante. Aunque su identidad permanece en secreto, nombres como Adrián Marcelo, Yeri Mua y Gala Montes han sido mencionados en teorías y rumores que ya encendieron las redes sociales.

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Participantes de La casa de los famosos México 2026 / La casa de los famosos méxico 2026

¿Quiénes son los habitantes nominados de la sexta semana en ‘La casa de los famosos México 2026’?

En las últimas semanas, la producción de ‘La casa de los famosos México 2026’ ha hecho todo tipo de dinámicas para “activar” a los habitantes. Y es que el público se ha quejado constantemente de la “falta de contenido” por parte de los participantes.

Las nominaciones de la sexta semana tuvieron también su particularidad. Esta vez fue la nominación se realizó mediante un juego de azar tipo Plinko, donde los habitantes lanzaron fichas en una plataforma inclinada para definir los puntos otorgados a sus compañeros.

Tras este proceso, seis habitantes quedaron inicialmente nominados:



Ese Pérez

Gema Garoa

Cynthia Klitbo

Memo Schutz

Yahir

Flor Vigna.

Sin embargo, la placa cambió cuando el líder de la semana, Masad Altamimi, decidió salvar a Yahir, dejando solo a cinco participantes en riesgo de eliminación.

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¿Quiénes han sido los habitantes eliminados de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Hasta el momento, siete habitantes han salido de la cuarta temporada de La casa de los Famosos México.

Mariana : Fue la primera en salir, pero regresó después por una dinámica del juego llamada El Exilio .

: Fue la primera en salir, pero regresó después por una dinámica del juego llamada . Ximena Herrera : Dejó el programa en la primera etapa de eliminación.

: Dejó el programa en la primera etapa de eliminación. Arantza Ruiz : Salió por votación del público.

: Salió por votación del público. Moisés Peñaloza : Salió de la casa tras no recibir suficientes votos.

: Salió de la casa tras no recibir suficientes votos. Yanet García : Salió de la competencia tras perder las votaciones.

: Salió de la competencia tras perder las votaciones. Luis Chaparro : Fue eliminado en las semanas recientes.

: Fue eliminado en las semanas recientes. Aldo Rendón: Salió del reality show por decisión propia de manera urgente.

Fede Vigevani estuvo como invitado o infiltrado por poco tiempo, por lo que no cuenta dentro de la lista oficial de participantes.

Aldo Rendón deja La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Arranca el sexto posicionamiento en la casa de los famosos México 2026: así fueron los enfrentamientos

La dinámica de Congelados abrió el posicionamiento dejó momentos tensos dentro de la casa cuando Alexis Ayala ingresó para dirigirse directamente a varios habitantes.



A Cynthia le pidió dejar de decir que quiere abandonar el reality tras la visita de su novio

Flor Vigna le comentó que la historia de “Romeo y Julieta” ya se contó y la invitó a enfocarse más en la competencia

Gema le recomendó dejar de hablar mal de otras personas.

También tuvo palabras para Ese Pérez, a quien le recordó que si presume venir de barrio debe respetar ciertos códigos y que un “chi... tu madre” no es universal. A Memo Schutz le pidió mostrar dentro de la casa al verdadero competidor que es.

Finalmente, lanzó un mensaje general al resto de los participantes: dejar de dormirse en el juego, arriesgar más y comenzar a generar estrategias para darle movimiento a la competencia.

Ernesto Laguardia se posicionó contra Flor Vigna y aseguró que sus estrategias no están aportando al reality.

Karina Torres también enfrentó a Flor Vigna, señalando falta de empatía y distanciamiento dentro de la casa.

Yahir se colocó frente a Cynthia Klitbo y le reprochó que sus cambios emocionales afectan la convivencia del grupo.

Brianda se posiciona Cynthia Klitbo

Brianda se posicionó frente a Cynthia Klitbo y explicó por qué quiere que salga de la casa, señalando que ha escuchado que extraña a su novio y a su familia.

Mariana encaró a Gema Garoa

Mariana se posicionó frente a Gemma y explicó por qué quiere que salga de la casa, recordándole que sus palabras también llegan a las familias que siguen el programa.

Massad se posiciona contra Ese Pérez

El influenciador de origen árabe dio un paso al frente para encarar directamente a Ese Pérez. Massad fue muy claro al señalar que no ha sentido una afinidad real ni una convivencia fluida con él en la rutina diaria.

¡Segundo Congelados de la noche! Apio Quijano entra a la casa y lanza fuertes críticas a varios habitantes

La alarma de la Jefa volvió a sonar apenas terminó el posicionamiento, sorprendiendo a los habitantes con un segundo Congelados durante la gala. Segundos después, la puerta se abrió y apareció Apio Quijano, integrante del recordado Team Infierno, dispuesto a decir lo que piensa sobre el juego de varios participantes.

Lejos de limitarse a saludar, Apio aprovechó su visita para lanzar mensajes directos. A Mariana Ochoa la llamó “víctima” y le reprochó haber desaprovechado la oportunidad que tuvo de regresar a la competencia. Además, aseguró que desde fuera ha observado estrategias y comportamientos de todos los habitantes, por lo que le sorprendía que varios de ellos aún no supieran jugar correctamente.

¡LOS ACABÓ! 😭🔥 Apio entró a ‘Congelados’ y no se guardó nada: arremetió contra Mariana, Ese, Ernesto y Karina, cuestionando sus estrategias y hasta señalando que algunos están muy aburridos. 👀 pic.twitter.com/shRICobxoh — @TVNotasmx (@TVNotasmx) September 7, 2026

Entre sus señalamientos, a Ese Pérez le recordó que la educación no tiene nada que ver con la clase social. También se dirigió a Karina Torres, a quien calificó como “la sorpresa de la temporada”, aunque aseguró que lo era por lo aburrida que estaba resultando dentro del reality. Finalmente, a Yahir le pidió despertar y comenzar a involucrarse más en el juego, dejando claro que considera que todavía puede dar mucho más contenido dentro de la casa.

Gema Garoa rompió alianzas y se posicionó frente a Cynthia Klitbo , dejando claro que las diferencias entre ambas ya son imposibles de ocultar dentro de la competencia.



, dejando claro que las diferencias entre ambas ya son imposibles de ocultar dentro de la competencia. Ese Pérez encaró a Cynthia Klitbo durante el sinceramiento , en un intercambio que evidenció la tensión que se ha acumulado entre ambos durante los últimos días.



, en un intercambio que evidenció la tensión que se ha acumulado entre ambos durante los últimos días. Cynthia Klitbo no se quedó callada y respondió a Gema Garoa , aprovechando su turno para confrontarla directamente y expresar las razones de su molestia.



, aprovechando su turno para confrontarla directamente y expresar las razones de su molestia. Memo Schutz se sinceró contra Flor Vigna , asegurando que le cuesta identificar cuándo sus actitudes son genuinas y cuándo forman parte de una estrategia de juego.



, asegurando que le cuesta identificar cuándo sus actitudes son genuinas y cuándo forman parte de una estrategia de juego. Flor Vigna respondió a Ese Pérez en la dinámica de sinceramiento, abordando de frente la distancia y los desacuerdos que han marcado su relación dentro de la casa.

El amigo de Ari Borovoy y Aldo Rendón, la Apio, en quien Mariana había confiado para defenderla en las galas, llegó a decirle que trae papel de víctima y que estuvo en contacto con la gente.



Bien por lo segundo porque es verdad, pero en lo de víctima te equivocas rotundamente,… pic.twitter.com/BPv3mok3Ld — Emmanuel ZP (@EmZkPr) September 7, 2026

El eliminado de ‘La casa de los famosos México 2026’ de HOY, domingo 7 de septiembre

Las encuestas y sondeos que circulan en redes sociales previo a la gala colocan a Ese Pérez y Gema Garoa entre los habitantes que supuestamente corren mayor riesgo de abandonar La casa de los famosos México 2026. Sin embargo, se trata únicamente de especulaciones de los seguidores del reality, ya que el resultado oficial dependerá exclusivamente de las votaciones del público.

La gala comenzará a las 8:30 p.m. y podrá seguirse a través de Las Estrellas y ViX, plataforma que también ofrece acceso a las pregalas, postgalas y la transmisión en vivo 24/7.

Ese Pérez y Gema Garoa / Instagram

¿Quién es el nuevo habitante de La casa de los famosos México 2026? Estos son los nombres que más suenan

La identidad del nuevo habitante de La casa de los famosos México 2026 se mantiene bajo absoluta reserva, pero eso no ha impedido que las redes sociales se llenen de teorías sobre quién podría ocupar el lugar que dejó vacante Aldo Rendón.

Entre los nombres que más han sonado en las últimas horas aparecen Adrián Marcelo, Yeri Mua, Gala Montes y otras personalidades ligadas al mundo de los realities, los influencers y el entretenimiento. Sin embargo, hasta el momento ninguna de estas versiones ha sido confirmada por la producción.