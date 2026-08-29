Yanet García recuerda su ‘Exilio’ en ‘LCDLFM 2026’ con ¿indirecta para la producción?: “Lo que vale la pena”

La salida de Yanet García de ‘La casa de los famosos México 2026’ sigue dando mucho de qué hablar. Y es que muchos internautas siguen sospechando que realmente todo fue un “fraude” de la producción. En medio del debate, la llamada ‘Chica del clima’ comparte un mensaje sobre sus últimos días en el show. ¿Indirecta para la producción? Esto dijo.

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Yanet García estuvo en Exilio de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Por qué Yanet García salió de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Como se sabe, ‘La casa de los famosos México 2026’ ha recibido muchas críticas por la “falta de contenido”. Incluso la propia Galilea Montijo, conductora del show, les expresó esto a los habitantes, exigiéndoles que ya “comiencen a jugar”.

A raíz de todo esto, se realizó una dinámica en la que el público votaba por los habitantes “más muebles”, es decir, aquellos que no aportaban nada al show. Los seleccionados fueron:

Yanet García

Ese Pérez

Luis Chaparro

Durante la gala del 25 de agosto, los participantes restantes entraron al confesionario para escoger al compañero que debía regresar al reality. Al tener menos votos, la presentadora tuvo que abandonar el proyecto.

Las teorías de que su expulsión estaba “planeada” comenzaron después de que circulara una supuesta publicación de la hermana de Yanet. En dicho post, afirmaban que la producción ya les había avisado de la salida de la famosa desde antes.

El periodista Gabo Cuevas solo reafirmó la idea al decir que, presuntamente, habló con la hermana de García, quien presuntamente lo habría confirmado todo.

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Yanet García salió de ‘La casa de los famosos México 2026' por decisión de sus compañeros / Redes sociales

Yanet García recuerda su tiempo en el ‘Exilio’ de ‘La casa de los famosos México 2026’

A través de redes sociales, Yanet García compartió un mensaje sobre su tiempo en el ‘Exilio’ de ‘La casa de los famosos México 2026’. Lejos de alguna queja o postura ante la supuesta trampa de la producción, dijo que su estancia en ese lugar le benefició de cierta forma.

Y es que, en sus palabras, le recordó su infancia. Indicó que, en esa época, no tenía mucho, pero era muy feliz con las pequeñas cosas de la vida.

“El exilio en @lacasafamososmx me recordó quién soy y de dónde vengo. Me regresó a mis raíces, a mi mamá, a mi infancia… a esa niña que con tan poco era feliz y que encontraba belleza en todo lo que la rodeaba. Te amo, mamá, gracias por enseñarme lo que verdaderamente vale la pena en esta vida”. Yanet García

Como era de esperarse, el post se llenó de muchos comentarios positivos. Tanto fans como algunos colegas le recalcaron que “ya ganó”, pese a la “manera tan injusta en la que fue eliminada”. Estos son los comentarios que se podían leer:

“Y con eso ya ganaste”

“La realidad de muchas familias y quisieron mostrarlo como si fuera ‘un castigo’ el exilio, naaaaaaa, lo diste todo, reina”

“A veces perdiendo se gana más”

“Que te quede claro, reina, a ti no te sacó el público”

“El público siempre estuvo del lado de la persona correcta”

“La realidad es que NO te merecías esa salida, pero eres tan resiliente que saliste como la REINA que eres”

¿Qué dijo Yanet García sobre su salida de ‘La casa de los famosos México 2026’?

La reacción de Yanet García ante su salida de ‘La casa de los famosos México 2026’ fue relativamente buena. La conductora dijo respetar la decisión de sus compañeros y aseguró estar muy agradecida por haber estado en el proyecto.

“Es parte del show. Simplemente me sorprendió porque fue una eliminación muy diferente a la que normalmente conocemos. Sin embargo, respeto lo que la producción tenga que hacer y decida hacer cambios en la manera en la que hace funcionar la casa”, manifestó.

Y agregó: “Sí, hubo muchas carencias, por supuesto, pero creo que de eso se trata la vida, de vivir las experiencias y ver siempre el lado bueno de las cosas, aun cuando en ese momento no entendamos el porqué”.

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