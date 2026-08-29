La casa de los famosos México 2026: ¡Irreconocibles! Así han cambiado los 18 habitantes desde sus inicios

Con la cuarta temporada de “La casa de los famosos México” ya en pleno arranque, sus 18 habitantes se volvieron tema obligado en redes. Pero antes de las cámaras que graban las 24 horas, cada uno tuvo una vida y una carrera propia. Aquí el repaso del antes y después de todos ellos, del foro de telenovelas a la casa más polémica de la televisión mexicana.

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¿Cómo lucían Ernesto Laguardia, Ximena Herrera, Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza, Gema Garoa y Cynthia Klitbo antes de “La casa de los famosos México 2026"?

Ernesto Laguardia es uno de los galanes históricos de las telenovelas mexicanas, con melodramas como “Quinceañera” y “Alondra” en su carrera, además de su paso como conductor del programa “Hoy”.

Ximena Herrera es actriz de origen boliviano, radicada en México desde hace más de veinte años, recordada por su papel de Ximena Letrán en “El Señor de los cielos”.

Cynthia Klitbo es primera actriz e icónica villana de telenovelas, gracias a personajes como Tamara de la Colina en “El privilegio de amar” y Juana Godoy en “Teresa”.

Arantza Ruiz es actriz, hija del actor Alejandro Ruiz y de la productora Socorro Méndez, con créditos en “La Malquerida”, “Vencer el pasado” y “Me atrevo a amarte”.

Habitantes de La casa de los famosos México 2026.

Moisés Peñaloza es actor y modelo que representó a México en Mister Supranational 2022, y protagonizó “Minas de pasión” y “El ángel de Aurora”.

Gema Garoa es actriz con apariciones en “La rosa de Guadalupe” y telenovelas como “Mi adorable maldición” y “La jefa del campeón”.

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Habitantes de La casa de los famosos México 2026.

¿Cómo lucían Karina Torres, Aldo Rendón y Masad Al-Tamimi , “Ese Pérez” y Fede Vigevani antes de “La casa de los famosos México 2026"?

Karina Torres es influencer y creadora de contenido, integrante de “las Perdidas” y amiga cercana de Wendy Guevara.

Aldo Rendón es fashion stylist, encargado del look de celebridades como Thalía, Belinda y Alejandra Guzmán.

Masad Al-Tamimi es influencer, empresario y modelo saudita, conocido por su contenido sobre choque cultural.

Jesús Ángel Pérez, “Ese Pérez”, es creador de contenido con más de 1.5 millones de seguidores gracias a su humor sobre situaciones cotidianas.

Habitantes de La casa de los famosos México 2026.

Federico Vigevani es creador digital uruguayo especializado en retos, aventuras e historias de misterio.

Brianda Deyanara es creadora de contenido, exconductora de Telehit e integrante del colectivo 404 Girls.

Luis Chaparro es creador de contenido con más de 8 millones de seguidores en TikTok, gracias a sus sketches de vida diaria.

Flor Vigna es actriz, cantante y creadora de contenido argentina, famosa por su paso por el reality “Combate”.

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Habitantes de La casa de los famosos México 2026.

¿Cómo lucían Yanet García, Yahir y Mariana antes de “La casa de los famosos México 2026"?

Memo Schutz es periodista deportivo que ha cubierto Juegos Olímpicos, Copas del Mundo y Super Bowls.

Yanet García saltó a la fama como “La chica del clima” y se consolidó después como modelo, actriz y empresaria digital.

Yahir es cantautor que se hizo famoso en la primera generación de “La Academia”.

Mariana es cantante y actriz, integrante de la agrupación OV7, con carrera como solista y como conductora de televisión.