Yanet García habla del supuesto robo de su perfume en La casa de los famosos México; ¿se lo quedó Gema Garoa?

Yanet García fue eliminada de La casa de los famosos México 2026 tras la votación de sus compañeros, luego de ser considerada ‘mueble’ por el público. Debido a que no tuvo oportunidad de despedirse de sus compañeros ni guardar sus pertenencias, un polémico video que involucra a Gema Garoa circula en redes. ¿Robó su perfume? ¡Te contamos los detalles!

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Yanet García fue eliminada por ser considerada un “mueble”. / Redes sociales

¿Gema Garoa robó el perfume de Yanet García en La casa de los famosos México 2026?

Una vez que Yanet García salió del ‘exilio’ de La casa de los famosos México y volvió a tener contacto con el exterior, Brianda Deyanara fue informada de la salida de su amiga y se le pidió que guardara las pertenencias de su compañera.

La creadora de contenido pidió ayuda de Gema Garoa para guardar la ropa y los artículos personales de la joven; pese a que todo parecía fluir con normalidad dentro del reality, un polémico rumor comenzó a circular en redes y diversos usuarios acusaron a la actriz mexicana de quedarse con uno de los perfumes de la exhabitante.

En el breve clip se observa que la intérprete de melodramas saca uno de los perfumes de Yanet García de su espacio en el vestidor y lo coloca en el piso, lo que desató especulaciones de que la actriz lo había robado.

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¿Gema Garoa robó perfume de Yanet García? / Redes sociales

¿Qué dijo Yanet García sobre su supuesto perfume robado en La casa de los famosos México 2026?

Aunque se especuló que Yanet García podría demandar a La casa de los famosos México 2026 por su polémica expulsión, la ‘Chica del clima’ habló sobre su experiencia en el reality en una entrevista con Marie Claire Harp, donde fue cuestionada sobre el perfume que se hizo viral tras su salida.

De acuerdo con la excolaboradora del programa Hoy, debido al giro que existió en el juego, le fue imposible recoger sus pertenencias, pero se encargaron de hacérselas llegar. Sin embargo, debido a que aún no las desempaca, desconoce si uno de sus perfumes se quedó dentro de LCDLFM.

“No tuve la oportunidad de recoger mis maletas, entonces me mandaron todas las maletas que ni las he desempacado porque yo no las hice, pero espero tener todo en orden”. Yanet García

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¿Gema Garoa habló del perfume de Yanet García en La casa de los famosos México 2026?

El video que se hizo viral de Gema Garoa con el perfume de Yanet García en La casa de los famosos México 2026 no fue comentado dentro del reality show, pero diversos usuarios manifestaron en redes que el supuesto robo no era cierto.

De acuerdo con los internautas, el perfume que Garoa colocó en el piso momentos después fue recogido por Cynthia Klitbo, quien se lo dio a la actriz para ponerlo en una de las maletas. Además, en las recientes declaraciones de García, se leen comentarios como: “Gema no robó nada, no inventen” y “Ya no saben qué inventar”.

Cabe señalar que Gema Garoa no ha dicho nada sobre el tema dentro del reality y Yanet García no confirmó lo que se dice en redes, por lo que hasta ahora todo se mantiene como RUMOR.

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