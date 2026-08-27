¿Martha Higareda embarazada nuevamente? A meses de haber dado a luz a gemelas... ¡Aparece en redes con pancita!

A menos de un año de haberse convertido en madre de gemelas, Martha Higareda reapareció en redes sociales nuevamente con una pancita. La publicación fue realizada por su esposo, Lewis Howes, y ya se especula un nuevo embarazo. ¿Lo confirman?

¿Martha Higareda y Lewis Howes se convierten nuevamente en padres? / IG: @marthahigareda

¿Cuándo se convirtieron en padres Martha Higareda y Lewis Howes?

Martha Higareda y Lewis Howes dieron la bienvenida a sus gemelas en noviembre de 2025, luego de un complicado embarazo, pues la actriz reveló después ciertos detalles que pusieron en riesgo tanto a una pequeña, como a ella misma.

Afortunadamente, después de atravesar varios días delicados, Higareda logró recuperarse y actualmente comparten fotos y videos de su día a día.

Lewis Howes compartió un mensaje para informar sobre el nacimiento de las niñas:

Nuestras gemelas ya están con nosotros. Nos sentimos profundamente bendecidos y agradecidos con Dios por este milagro. Martha y una de las bebés atravesaron algunos problemas de salud, pero ambas se encuentran en recuperación. Por ahora, tanto las niñas como su mamá están bien y más adelante compartiremos lo que sucedió. Lewis Howes

A unos meses de aquel evento, las especulaciones y rumores señalan que podría haber un nuevo bebé. ¿Por qué lo dicen?

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Lewis Howes anunció nacimiento de sus gemelas, junto a Martha Higareda / Redes sociales, IG: marthahigareda y canva

¿Martha Higareda está embarazada nuevamente?

Esta pregunta se repitió varias veces en redes sociales, pues Lewis Howes publicó una fotografía de Martha Higareda con pancita, en la que el empresario aparece dándole un besito.

Esa imagen fue suficiente para que internautas comenzaran a rumorar sobre un presunto nuevo embarazo de la actriz mexicana.

El detalle que muchos omitieron es que la imagen correspondía a una publicación de Lewis celebrando el cumpleaños de Martha, haciendo un recuento de los momentos que han vivido, incluido cuando estaban esperando a sus gemelas:

Sabía que te amaba antes del matrimonio y de los bebés, pero la cantidad de amor y gratitud va más allá de lo que pensaba posible después de verte aparecer con el corazón lleno y toda tu educación como madre. Lewis Howes

Por tanto, Martha Higareda NO está embarazada actualmente , en otras ocasiones la actriz ha dicho que se encuentra concentrada en el cuidado de sus bebés, pues en noviembre apenas cumplirán un año.

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Lewis Howes dedica mensaje de cumpleaños a Martha Higareda / Redes sociales

¿Quién es Lewis Howes, esposo de Martha Higareda, y a qué se dedica?

Lewis Howes, esposo de Martha Higareda, nació en 1983, y además de destacar como emprendedor y coach especializado en alto rendimiento, se ha consolidado como una figura inspiradora.

Antes de incursionar en el mundo de los negocios y el desarrollo personal, Howes tenía una prometedora carrera deportiva en disciplinas como el fútbol americano y el balonmano. Sin embargo, una lesión cambió sus planes y lo llevó a buscar nuevas oportunidades.

Actualmente, Lewis Howes es conocido a nivel internacional por ser el fundador y conductor del pódcast The school of greatness, un proyecto que ha acumulado más de 100 millones de descargas.

Además, ha sido reconocido por la Casa Blanca como uno de los 100 emprendedores más destacados menores de 30 años.

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