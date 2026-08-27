¿María Antonieta de las Nieves y Florinda Meza se reconcilian? ‘La Chilindrina’ hace la revelación: “Un día”

María Antonieta de las Nieves, recordada internacionalmente por su personaje de ‘la Chilindrina’, sorprendió al hablar sobre su delicada crisis de salud así como la posibilidad de reencuentro con Florinda Meza, su excompañera en el Chavo del 8. ¿Limar asperezas?

María Antonieta de las Nieves ‘la Chilindrina’ habló de Florinda Meza / Redes sociales / Archivo TVNotas

¿Por qué María Antonieta de las Nieves ‘la Chilindrina’ y Florinda Meza no se llevan bien?

Las diferencias entre María Antonieta de las Nieves ‘la Chilindrina’ y Florinda Meza se habrían originado hace varios años, durante la época en que ambas compartían créditos en el Chavo del 8.

Uno de los episodios que más se ha mencionado ocurrió después de un viaje a Argentina, donde las dos actrices adquirieron costosos abrigos antes de volver a México.

Según lo que María Antonieta ha relatado en diversas entrevistas, al llegar al país las autoridades detectaron el abrigo que llevaba Florinda Meza y decidieron decomisarlo. En ese momento su compañera habría señalado que ella también transportaba una prenda similar oculta entre sus pertenencias, situación que presuntamente generó un conflicto entre ambas.

Con el paso de los años, la relación entre las actrices habría enfrentado una nueva ruptura luego de que María Antonieta de las Nieves registrara legalmente al personaje de ‘la Chilindrina’. Esta decisión provocó diferencias con Roberto Gómez Bolaños, creador de el Chavo del 8, y más tarde derivó en un proceso legal.

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Conflicto entre María Antonieta de las Nieves y Florinda Meza / Captura de pantalla Televisa

¿María Antonieta de las Nieves buscará reencuentro con Florinda Meza?

En un reciente encuentro con TVNotas, María Antonieta de las Nieves ‘la Chilindrina’, fue cuestionada sobre la posibilidad de que próximamente se reencuentre con Florinda Meza.

Frente a esto, De las Nieves aunque respondió tranquila, sí aseguró que ella “no lo propiciará":

No, no, en lo más mínimo. Si lo hay, qué bueno, pero yo no voy a propiciar un reencuentro con ella porque ella no ha propiciado un encuentro conmigo. María Antonieta de las Nieves ‘la Chilindrina’

Y cuando se le preguntó sobre si “ya la había perdonado”, afirmó que no existía algo que tuviera que perdonarle a Florinda:

¿Yo qué le tenía que perdonar? Absolutamente nada. A mí no me hizo nada. Si algún día se da el caso, pues lo haré y lo haré con toda cortesía como lo hice siempre. María Antonieta de las Nieves

¿Enemistad entre ‘doña Florinda’ y ‘la Chilindrina’? / Foto: Redes sociales

Por el momento, un reencuentro entre María Antonieta y Florinda se ve bastante lejano, recordando también que la intérprete de “doña Florinda”, tampoco ha llevado una gran relación con los demás actores de la serie.

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¿Cómo se encuentra de salud actualmente María Antonieta de las Nieves ‘la Chilindrina’?

Luego de que hace casi un año, una fuente revelara a TVNotas que María Antonieta de las Nieves ‘la Chilindrina’ estaba pasando por problemas de salud, la intérprete reveló detalles de su salud, misma que comenzó a complicarse en su viaje a Perú, hace casi un año.

Sí, estuve muy mal. Y yo, lo bueno fue que no me di cuenta. Desde que me fui a Perú, ya iba yo mal y no me acuerdo. En Perú no estuve mal, estuve grave. María Antonieta de las Nieves

La actriz explicó que su crisis se debió a una baja generalizada en su organismo, además de un importante problema de deshidratación:

No podía ni hablar, todo lo hablo mal. Me vino una baja de presión, de todo, de todo tuve baja y fue por eso y además por no tomar agua. Señores que tienen edad, señoras, tomen mucha agua. María Antonieta de las Nieves

Por ahora, ella está contenta y se dijo sana, participando en diversos eventos y homenajes que celebran su trayectoria de muchos años.

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