María Antonieta de las Nieves sorprende al hablar de Florinda Meza y un reencuentro: ¿Se acabó el pleito?

María Antonieta de las Nieves, conocida como ‘la Chilindrina', habló un posible reencuentro con Florinda Meza, tras las diferencias que ambas mantuvieron durante años. ¿Las veremos muy pronto juntas? ¡Te contamos!

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María Antonieta de las Nieves habló de un reencuentro con Florinda Meza. / IG: @lachilindrina_oficial

¿Qué pasó entre Florinda Meza y ‘la Chilindrina’?

Las diferencias entre María Antonieta de las Nieves y Florinda Meza se remontan a varios años atrás y surgieron durante la época en que ambas trabajaban en El Chavo del 8. Uno de los episodios más recordados ocurrió tras un viaje a Argentina, donde las actrices compraron abrigos de alto costo antes de regresar a México.

De acuerdo con versiones compartidas por María Antonieta de las Nieves en distintas entrevistas, al llegar a México las autoridades detectaron el abrigo de Florinda Meza y procedieron a decomisarlo. Según el relato de ‘la Chilindrina’, en ese momento la actriz que interpretó a ‘la Chimoltrufia’ señaló que ella también llevaba una prenda similar escondida entre sus pertenencias, situación que habría provocado tensión entre ambas actrices.

Con el paso del tiempo, la relación volvió a fracturarse cuando María Antonieta de las Nieves registró legalmente el personaje de ‘la Chilindrina'. La decisión derivó en diferencias con Roberto Gómez Bolaños, creador de El Chavo del 8, y posteriormente en un proceso legal relacionado con los derechos del personaje.

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Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves llevan años distanciadas. / Foto: Redes sociales

¿María Antonieta de las Nieves quiere un reencuentro con Florinda Meza?

María Antonieta de las Nieves habló sobre la posibilidad de reencontrarse con antiguos compañeros de El Chavo del 8, entre ellos Florinda Meza, Édgar Vivar y Carlos Villagrán. Durante una entrevista con medios, la actriz fue cuestionada acerca de si le gustaría volver a coincidir públicamente con el elenco que formó parte de la exitosa producción creada por Roberto Gómez Bolaños.

La intérprete de ‘la Chilindrina’ señaló que mantiene el interés de reunirse nuevamente con sus excompañeros y mencionó que incluso le agradaría realizar una última gira junto a Vivar y Villagrán, pero finalmente no se pudo llevar a cabo, “no sé porque no se pudo dar, pero Dios sabe que a Édgar Vivar y Carlos Villagrán los quiero mucho”. Sin embargo, aclaró que desconoce cuál sería la postura de Florinda Meza sobre la posibilidad de un reencuentro entre integrantes del programa.

“De ella yo no puedo comentar nada porque no sé si a ella le gustaría, pero a mí sí me gustaría muchísimo poderme juntar con todos ellos y volver a hacer una gira del adiós, sería maravilloso”. María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’.

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María Antonieta de las Nieves y Florinda Meza trabajaron junto a Chespirito. / Redes sociales

¿María Antonieta de las Nieves hará un documental?

María Antonieta de las Nieves compartió que trabaja en un documental sobre su vida y trayectoria artística, proyecto en el que será ella misma quien relate distintos momentos personales y profesionales. La actriz explicó que la producción no incluirá dramatizaciones y que estará enfocada en recuerdos positivos relacionados con su carrera y las personas que formaron parte de ella.

“Va a ser una especie de documental hablado por mí, nada más. No va a ser actuado. Las situaciones feas, regulares, malas, ya las pasaron. Yo nada más voy a hablar de puras cosas bonitas. Eso es lo que a mí me interesa”, mencionó la actriz al explicar cómo decidió construir el contenido del proyecto.

María Antonieta de las Nieves también reveló que gran parte del material que utilizará proviene de grabaciones y fotografías realizadas durante años por su esposo, Gabriel Fernández Carrasco, locutor y actor, reconocido por decir: "¡Y ahora, el programa número uno de la televisión!”, quien documentó distintos momentos de su vida artística y personal. La actriz señaló que cuentan con un archivo amplio relacionado con la época de El Chavo del 8 y recordó con afecto a la familia de Roberto Gómez Bolaños.

“Mi marido se la pasaba con cámara en mano de video y fotos, tenemos un material impresionante que no lo tenía ni Chespirito, ni los hijos de Chespirito, ni ninguno de los demás, porque mi marido ese era su vicio. Por supuesto que sí. Tanto él como su papá son mi familia. La esposa de Chespirito era una extraordinaria mujer”, reiteró María Antonieta de las Nieves, quién no descarta poder encontrarse con Florinda Meza.

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