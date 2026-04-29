María Antonieta de las Nieves reaparece en el teatro y excompañero del Chavo del 8 la sorprende con visita

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como ‘la Chilindrina’, reapareció en la vida pública al debutar con una obra de teatro y vivió un momento que casi le saca las lágrimas al recibir una visita ¡totalmente inesperada!

Uno de sus excompañeros del Chavo del 8 se encontraba entre el público que disfrutó de la obra y subió para felicitarla y reencontrarse. Te dejamos todos los detalles de quién es, el momento y la reacción de María Antonieta.

María Antonieta de las Nieves debutó en una obra de teatro musical. / Foto: Redes sociales.

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¿Quién fue el excompañero del Chavo del 8 que visitó a María Antonieta de las Nieves en su debut en obra de teatro?

María Antonieta de las Nieves tuvo un debut como actriz de teatro en la obra ‘Malinche’, que adapta esta historia en un musical, donde la actriz hace una aparición especial que dejó sorprendido al público asistente.

Pero no solo fueron los asistentes, ella también se llevó una sorpresa al recibir una inesperada visita de uno de sus excompañeros del Chavo del 8, quien al terminar la obra subió al escenario para felicitarla y abrazarla.

Fue su amigo Édgar Vivar, conocido como ‘El señor Barriga’ quien ya llevaba varios meses sin verla. La última vez que se vieron ocurrió en agosto de 2025 cuando tuvieron un emotivo reencuentro en Perú. Nuevamente volvieron a encontrarse y el emotivo momento quedó captado en video.

Édgar Vivar se encontraba desde la primera fila del escenario del Frontón México en la CDMX y subió para saludar, felicitar y darle un abrazo a su amiga.

Entre alegrías y casi al borde del llanto, María Antonieta de las Nieves dijo:

“Cuando empezamos el programa del Chavo, teníamos 23 años. Eso fue hace 50 años. Quiero decir que de todos los personajes de Chespirito, al que más he querido toda la vida es al señor Édgar Vivar. ¡Te quiero!” María Antonieta de las Nieves.

El actor le respondió a su amiga:

“Un momento como este no se repite. Guárdenlo aquí (corazón) y guarden acá (cabeza)”: Édgar Vivar.

#LoVisteEnVentaneando: María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar se reencontraron en el debut de la actriz en el musical "Malinche". 🫂 😱 ✨#Ventaneando por #AztecaUNO 📺 pic.twitter.com/UjidTd5n0a — Ventaneando (@VentaneandoUno) April 28, 2026

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¿Cómo es la relación de María Antonieta de las Nieves con Édgar Vivar?

Tal y como lo mencionó María Antonieta de las Nieves lleva cincuenta años conociendo a Édgar Vivar tras haber sido compañeros de grabación en ‘el Chavo del 8’ y siempre ha existido una buena relación de amistad.

Desde que finalizó la serie de televisión, ambos actores han mantenido cercanía y ambos se consideran parte de su entorno cercano. Además del Chavo del 8 también participaron en otras producciones como: ‘el Chapulín Colorado’ y recientemente en la serie de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’.

Se les ha visto en diferentes reuniones, alfombras rojas, conferencias, encuentros públicos y demás, donde siempre han demostrado una gran amistad de años.

Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves mantienen una buena relación de amistad. / Foto: Redes sociales y canva.

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¿A qué edad comenzó María Antonieta de las Nieves a interpretar a la Chilindrina en el Chavo del 8?

María Antonieta de las Nieves comenzó a interpretar a su personaje de la Chilindrina del Chavo del 8 a la edad de 23 años, mismo que la ha acompañado durante el resto de su vida.

La actriz tuvo que atravesar por una disputa legal con Roberto Gómez Bolaños por los derechos de la Chilindrina. Finalmente, pudo registrarlo a su nombre tras demostrar que ella era la única intérprete. El proceso duró más de un año y tuvo conflictos personales con ‘Chespirito’ por la situación.

María Antonieta de las Nieves siguió apareciendo en la vida pública con su personaje en diferentes presentaciones y espectáculos. En el año 2025 anunció que dejaría de interpretarlo para dejar descansar a la Chilindrina.