¿La Chilindrina está desaparecida? Édgar Vivar revela que desconoce su paradero y enciende las alarmas

La incertidumbre sobre el paradero de María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como “la Chilindrina”, volvió a generar conversación luego de que su excompañero de elenco, Édgar Vivar, hablara abiertamente sobre el tema. Las declaraciones sorprendieron debido al vínculo profesional y personal que ambos mantuvieron desde su participación en uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana.

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María Antonieta de las nieves y Edgar Vivar orientaron a Arturo Barba para construir su personaje / Fotos: Liliana Carpio y Archivo TVNotas

¿Cómo es la relación entre Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves?

La relación entre Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves se ha caracterizado por una amistad cercana que se remonta a más de cinco décadas, desde que coincidieron en producciones como el Chavo del 8 y el Chapulín Colorado. De acuerdo con diversos reportes, ambos actores han mantenido un vínculo constante desde entonces, forjado tanto en el ámbito profesional como personal.

La propia actriz ha señalado en distintas ocasiones el nivel de cercanía que existe entre ambos, destacando que se conocen “desde hace más de 50 años” y que siempre han tenido una buena relación, al grado de considerarlo parte de su entorno más cercano.

A lo largo del tiempo, su convivencia ha trascendido los escenarios, participando juntos en reuniones, homenajes y encuentros públicos, donde han mostrado una interacción cordial y afectuosa. Incluso, momentos como el beso que protagonizaron durante un festejo fueron explicados por ambos como una muestra de confianza y amistad, no como una relación sentimental.

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Édgar Vivar y la Chilindrina / Archivo TVNotas

¿Qué dijo Édgar Vivar sobre el paradero de la Chilindrina?

Al ser cuestionado directamente sobre la situación actual de María Antonieta de las Nieves, Édgar Vivar fue claro en señalar que no ha tenido contacto reciente con ella y que desconoce su ubicación.

“No he tenido oportunidad de verla. No sé si esté ella aquí en México ahora todavía” Édgar Vivar

El actor añadió que, por lo que sabe, la actriz suele viajar con frecuencia, lo que podría explicar la falta de contacto:

“Generalmente andan, se van allá y tiene pata de perro. No, no le he visto”. Édgar Vivar

Con esta frase, Vivar dejó entrever que la ausencia de información podría estar relacionada con la dinámica de vida de su excompañera, sin que esto implique necesariamente alguna situación extraordinaria.

Asimismo, al ser cuestionado sobre proyectos recientes en el que los artistas participaron como Chespirito: Sin querer queriendo, el actor también señaló que no ha tenido acceso a ciertos contenidos:

“Ni he visto la serie tampoco. No he tenido oportunidad de ver. Es que la plataforma no la he localizado, es una plataforma un poco… un poco usual”. Édgar Vivar

Con estas declaraciones, Vivar evitó hacer conjeturas y se limitó a compartir su experiencia personal, subrayando que su desconocimiento sobre el paradero de la actriz se debe simplemente a la falta de contacto reciente.

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Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves / Redes sociales y canva

¿Qué dijo Édgar Vivar sobre el reconocimiento a su trayectoria en la Cineteca Nacional y su estado de salud?

Más allá del tema relacionado con su excompañera, Édgar Vivar también habló sobre un momento significativo en su vida profesional: el reconocimiento que recibió por su trayectoria artística. El actor fue homenajeado en la Cineteca Nacional por sus 55 años de carrera.

Al respecto, expresó su emoción y agradecimiento:

“Estoy muy homenajeado, ya. Estoy muy, muy, muy feliz. Acaban de hacerme un reconocimiento en la Cineteca por 55 años de carrera, Dios mío, bueno. Aquí estamos todavía, gracias”. Édgar Vivar

Este reconocimiento marca un hito en su trayectoria dentro del entretenimiento, destacando décadas de trabajo en televisión, cine y teatro.

Por otro lado, Vivar también compartió detalles sobre su estado de salud, particularmente sobre algunas dificultades de movilidad derivadas de problemas en la columna. A pesar de ello, aseguró mantenerse con una actitud positiva:

“Relativamente bien, no problemas en la columna, pero bueno. La vida es un banco y todos los días te cobra un cheque. Hoy ya pagué mi cheque”. Édgar Vivar

Hasta el momento, María Antonieta de las Nieves no se ha pronunciado públicamente respecto a su paradero ni ha respondido a las declaraciones de Édgar Vivar. En cuanto a su actividad digital, su cuenta oficial de Instagram muestra publicaciones hasta el pasado 26 de febrero, sin actualizaciones posteriores hasta ahora.

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