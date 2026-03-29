Carlos Villagrán revela la verdad tras su salida del Chavo del 8: “Perdí la casa y todo” ¿No era el malo?

El nombre de Carlos Villagrán volvió a colocarse en conversación luego de que el actor compartiera detalles poco conocidos sobre su salida del Chavo del 8, uno de los programas más emblemáticos de la televisión en habla hispana.

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Carlos Villagrán Kiko / Redes sociales

¿Por qué Carlos Villagrán salió del Chavo del 8?

La conversación resurgió luego de que Carlos Villagrán participara en una entrevista con Escorpión dorado, donde fue cuestionado directamente sobre las razones de su salida del programa creado por Roberto Gómez Bolaños.

En ese espacio, el actor rechazó la narrativa que ha circulado durante años y que incluso ha sido retomada en producciones recientes.

“Eso dice la serie, pero la serie dice puras mentiras… cuando hicieron mi papel, nada que ver” Carlos Villagrán

Carlos Villagrán también desmintió que su salida se debiera a una decisión voluntaria motivada por ambiciones económicas o creativas. En cambio, afirmó que fue separado del proyecto:

“Me acababa de sacar del programa porque ‘Quico’ se le fue arriba en popularidad”. Carlos Villagrán

El actor explicó que, tras su salida, recibió propuestas laborales, pero con una condición que marcó su carrera: no podía utilizar al personaje de “Quico”, el cual se había convertido en su sello distintivo ante el público.

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Carlos Villagrán asegura que su show en Perú fue la última vez que interpretó a Kiko… pero en redes no le creen ni tantito. / Instagram

¿Qué pasó con Carlos Villagrán después de dejar el programa?

Tras su salida del Chavo del 8, Carlos Villagrán enfrentó un periodo de inestabilidad laboral que, según relató, tuvo consecuencias directas en su situación económica. En la entrevista, el actor recordó:

“Me pasé un año sin trabajar, perdí la casa, perdí todo”. Carlos Villagrán

De acuerdo con su testimonio, contaba con algunos ahorros que le permitieron sostenerse por un tiempo; sin embargo, estos se agotaron con el paso de los meses.

“No me arrepentí, tenía mi ahorradito, pero tenía mi casa, se fue gastando y un año, hasta que perdí la casa” Carlos Villagrán

Estas declaraciones contrastan con la imagen pública que durante décadas se construyó en torno a su salida, mostrando un escenario distinto al que se había difundido. El actor no detalló cifras ni procesos específicos, pero sí dejó claro que atravesó una etapa difícil tras dejar el proyecto.

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Carlos Villagrán / Redes sociales

¿Qué dijo Carlos Villagrán sobre la popularidad de ‘Quico’?

Uno de los puntos clave en el relato del actor tiene que ver con el crecimiento del personaje de “Quico” dentro del programa. Villagrán recordó un momento específico durante una gira en Chile, que, según él, marcó un antes y un después.

“Esto surgió cuando fuimos a Chile, estábamos en el Estadio Nacional de Chile, había 120 mil personas… la gente empezó a gritar: ‘Quico, Quico, Quico’” Carlos Villagrán

El actor describió cómo reaccionó ante la situación:

“Yo abajo agachado y le pedía a Dios que le hablaran a otro personaje… todos íbamos a dar función, todos se me quedan viendo”. Carlos Villagrán

También mencionó la intervención de Ramón Valdés, quien habría hecho un comentario en ese momento:

“Un día va a tirar un estadio este cachetón”. Ramón Valdez, según Carlos Villagrán

Según Villagrán, este tipo de episodios evidenciaron el nivel de popularidad que había alcanzado su personaje, lo que, de acuerdo con su versión, influyó en las decisiones que se tomaron posteriormente dentro del programa.

Por otro lado, el actor también se refirió a cómo ha sido retratado en producciones recientes relacionadas con la historia de Roberto Gómez Bolaños. “Decían que yo me iba porque yo era el mejor, que iba a cobrar no sé qué tanto dinero, ‘nombre’…”, comentó, al reiterar que esa versión no corresponde con lo que él vivió.

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