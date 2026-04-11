Ramón Valdés y Angelines Fernández: La amistad que llego más allá de la muerte ¿Están enterrados juntos?

La memoria colectiva sobre la televisión mexicana suele recapitular historias conmovedoras y durante los últimos años, una de las más recordadas ha sido la de Angelines Fernández y Ramón Valdés, conocidos mundialmente como la Bruja del 71 y don Ramón, respectivamente. Ambos personajes marcaron generaciones gracias a la peculiar relación que mantenían sus personajes en ‘el Chavo del 8'.

Fuera del set, la relación entre los actores trascendió más allá de la ficción, lo que desde hace años, ha dado pie a especulaciones sobre qué tipo de amistad llevaban, aunado a esto se ha viralizado la versión de que sus restos descansan uno al lado del otro. ¿Amistad verdadera o amor? Esto es lo que se sabe.

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Ramón Valdés se ganó el corazón de los televidentes con su personaje de ‘Don Ramón’ / Francisco Mancera y cortesía del famoso

¿Cuál era la relación entre la Bruja del 71 y don Ramón fuera de cámaras?

Aunque en el programa del Chavo del 8 la historia entre doña Clotilde y don Ramón se construyó como un amor imposible de ella que generaba momentos graciosos y uno que otro conflicto, fuera de los estudios de grabación Angelines Fernández y Ramón Váldes tenían una relación de amistad que, algunas personas de su entorno describían, como cercana y sólida.

Diversos testimonios coinciden en que amBos actores mantenían un vínculo de respeto, admiración y cariño entrañable. Uno de los relatos vivos sobre esta relación proviene del mismo nieto del actor, Miguel Váldes, quien, tras el éxito de la bioserie Chespirito: ‘Sin querer queriendo’, aseguró que la actriz tuvo un papel importante en los últimos momentos antes de la muerte de Ramón.

“Angelines Fernández fue la única del elenco del Chavo del 8 que fue al velorio de mi abuelo y se la pasó muchísimo tiempo a su lado y sí le decía: ‘Mi Rorro, mi Rorro’. Tenían una amistad impresionante y hermosa” Miguel Váldes

Por su parte, el creador de contenido de TikTok Aycarlos, reveló detalles sobre la amistad de los artistas, señalando que se conocían desde la década de 1950, mucho antes de coincidir en el Chavo del 8. De acuerdo con su narración, ambos ya mantenían una relación cercana en el medio artístico, al grado de que Valdés habría recomendado a la actriz con Roberto Gómez Bolañoz.

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¿Dónde están enterrados Angelines Fernández y Ramón Valdés?

En redes sociales ha tomado fuerza la versión de que Angelines Fernández y Ramón Valdés fueron sepultados “juntos”. Sin embargo, esto no es del todo real. No se encuentran uno al lado del otro, pero sus restos están en el mismo sitio: Mausoleos del Ángel, ubicado en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

Las tumbas de ambos actores se encuentran relativamente cerca, lo que ha avivado comentarios sobre que su amistad la mantuvieron incluso más allá de la muerte.

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tubas de Ramón Váldez y Angelines Fernández / Capturas de pantalla

¿De qué murieron Angelines Fernández y Ramón Valdés?

El actor Ramón Valdés murió el 9 de agosto de 1988 a los 63 años de edad, luego de lidiar con complicaciones derivadas de cáncer de pulmón. Su muerte marcó el primer deceso de quienes formaron parte del elenco del Chavo del 8.

Por su parte, la actriz Angelines Fernández murió el 25 de marzo de 1994, a la edad de 69 años, también a causa de cáncer de pulmón. Esta última coincidencia también ha sido otro de los elementos que los usuarios han destacado para enlazar y recordar su amistad.

Las historias alrededor de su elenco del Chavo del 8, hasta ahora, continúan generando conversación y, sin duda, la cercanía entre quienes dieron vida a la Bruja del 71 y don Ramón sigue siendo uno de los temas que más llama la atención entre antiguas y nuevas generaciones.

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