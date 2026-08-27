¿Ninel Conde demandará a José Manuel Figueroa? El cantante aseguró que “el bótox la afectó” y la actriz reaccionó

La polémica entre Ninel Conde y José Manuel Figueroa parece continuar creciendo, luego de las polémicas declaraciones del cantante y las acusaciones de la actriz, el asunto podría crecer a un tema legal. ¿Se preparan los juzgados?

¿Ninel Conde prepara demanda contra José Manuel Figueroa? / Redes sociales

¿De qué acusó Ninel Conde a su ex, José Manuel Figueroa?

Todo surgió en la docuserie Ninel Conde sin filtro, cuando habló de una relación “tormentosa”, y aunque evitó decir el nombre, su descripción hace referencia a José Manuel Figueroa.

En sus palabras, ella pasó por momentos complicados, incluso revelando detalles de su presunta “aventura amorosa” con Ángelica Vale:

Tuvimos ahí un tema, pero una relación bastante tormentosa. Hubo una vez que estábamos en su casa en Cuernavaca y sonó el teléfono y era una chica del medio (se presume que era Angélica Vale), una conductora. Ya habían rumores de que él se estaba viendo con ella de que ahí había algo. Ninel Conde

A raíz de esta escena, y según lo dicho por Ninel, José Manuel se mostró molesto y presuntamente la agredió físicamente:

Agarro, me bajo de la cama, me empiezo a poner los zapatos, el colgó el teléfono y ¡zaz! me agarró así de (cabello) '¿A dónde vas?’ y yo pues me puse mal. (...) Ahí fue donde hubo un episodio terrible. Sacó una pist*la, empezó a lanzar balaz*s al aire. Ninel Conde

Su testimonio se hizo viral, y rápidamente las críticas se lanzaron en contra de José Manuel Figueroa. ¿Qué más pasó?

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Ninel Conde acusó a José Manuel Figueroa de violencia / Redes sociales y ViX

¿Qué dijo José Manuel Figueroa sobre las declaraciones de Ninel Conde?

Posterior a los comentarios de Ninel Conde sobre este presunto episodio de violencia, José Manuel Figueroa fue cuestionado, y su respuesta rápidamente generó debate, pues además de negarlo, asegura que la cantante “inventó todo":

El bótox ya le está haciendo mal, le está afectando la memoria, yo no recuerdo el episodio así. Creo que a Angélica Vale le pueden preguntar, que ella tampoco lo va a recordar de esa forma. Angélica Vale era mi pareja en ese momento, ella fue a la casa para ver qué situación estaba pasando. José Manuel Figueroa

Posteriormente habló sobre su relación con Ninel, afirmando que a ella nunca la vio como una “madre o posible pareja para él”, caso contrario al de Angélica Vale:

En Ninel no veía yo una madre, no veía a una esposa, una persona que tuviera el compromiso de casarse. En Angélica si lo veía, al pasar del tiempo creo que no me equivoqué, Angélica es una gran madre, una mujer muy talentosa. José Manuel Figueroa

José Manuel desestimó las palabras de Ninel, y la respuesta de la actriz no se hizo esperar. ¿Qué otras consecuencias tendrá el hijo de Joan Sebastian?

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¿Ninel Conde molesta con José Manuel Figueroa tras tacharla de “mentirosa”?

La respuesta de la actriz y cantante, Ninel Conde, no se hizo esperar, pues manifestó su molestia a las declaraciones hechas por Figueroa y dijo que contar su “lado de la historia” no debería ser motivo para recibir ataques:

Contar una experiencia de mi pasado en mi docuserie no le da derecho a nadie a desacreditarme o atacarme hablando de mi cuerpo, mi edad o mi maternidad. Lo que sí ha cambiado hoy es que las mujeres no estamos solas. Ninel Conde vía IG.

La respuesta de Ninel fue acompañada por un comunicado emitido por su equipo jurídico, en el que se estableció una postura respecto a las expresiones públicas atribuidas a José Manuel Figueroa.

El comunicado también destacó que los comentarios relacionados con el cuerpo, la edad, la salud, la capacidad mental o la maternidad de una mujer pueden reforzar estereotipos utilizados históricamente para ridiculizarla, desacreditarla o silenciarla:

Busca establecer un límite claro: ninguna mujer debe ser humillada, estigmatizada o desacreditada por su cuerpo, su edad, su salud, su maternidad o por haber decidido hablar de experiencias de su pasado. Comunicado del equipo jurídico de Ninel Conde

Ninel Conde y sus representantes aseguraron que están evaluando las acciones legales que pudieran resultar procedentes si estas conductas continúan. Hasta el momento, no se ha informado sobre la presentación formal de alguna denuncia o demanda . Por lo pronto, también José Manuel Figueroa se encuentra en un pleito legal con Imelfa Tuñón. ¿Tendrá otro más?

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