Ninel Conde rompe el silencio sobre la violencia que sufrió durante cuatro años: “Siguen afectando”

Ninel Conde volvió a abrir una de las etapas más dolorosas de su vida. La cantante y actriz, conocida como “el Bombón asesino”, confesó que vivió episodios de violencia física y psicológica durante cuatro años a manos de una expareja.

Ahora, como parte de su nueva docuserie “Ninel Conde: Sin filtro”, decidió compartir su testimonio con el objetivo de ayudar a otras mujeres que atraviesan situaciones similares y demostrar que detrás de la figura pública existe una historia marcada por heridas emocionales que aún siguen presentes.

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Ninel Conde / Redes sociales

¿Qué dijo Ninel Conde sobre la violencia física y psicológica que sufrió durante cuatro años?

En entrevista con El universal, la artista Ninel Conde reconoció que el temor la mantuvo callada mucho tiempo.

“Fueron muchos años en los que tuve miedo de hablar del tema. Estaba lastimada y muy traumatizada; a veces uno encapsula ese tipo de situaciones y no las trabaja, entonces son heridas que se quedan ahí, que siguen afectando a tu psique, a tus emociones”, reconoció Ninel Conde.

La actriz explicó que ese silencio prolongado no significaba que las heridas hubieran sanado, sino todo lo contrario: permanecían latentes, afectando su bienestar emocional día con día.

Fue apenas en 2025 cuando Ninel Conde rompió parte de ese silencio por primera vez, al hablar públicamente de la violencia sufrida durante aquella relación y detallar algunos de los episodios que marcaron esa etapa.

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Ninel Conde / Redes sociales

¿Qué agresiones denunció Ninel Conde en su docuserie “Sin filtro”?

De acuerdo con lo Ninel Conde ha contado, en aquella relación hubo golpes, intentos de asfixia y momentos de violencia en los que le arrancaron la ropa. También relató un episodio en el que su entonces pareja quemó una Biblia frente a ella.

Ninel Conde describió además un patrón que suele repetirse en casos de violencia: después de las agresiones llegaba un supuesto arrepentimiento, acompañado de disculpas, llanto y amenazas de autolesión si ella no perdonaba a su agresor.

Ninel Conde “Quiero que las mujeres entiendan que hay situaciones de violencia que no cambian, y que si no entendemos eso podemos perder incluso la vida. Busco que sea una enseñanza y un testimonio, por eso comparto esto”

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Ninel Conde desmiente rumores de divorcio. / Mezcalent, Canva

¿De qué trata “Ninel Conde: Sin filtro” y qué secretos revela en ViX?

“Ninel Conde: Sin filtro”, la miniserie de ViX en la que la artista muestra por primera vez aspectos de su vida que había mantenido lejos de las cámaras.

“Soy como cualquier mujer, entonces, ¿por qué no mostrarlo? Qué tal que podría llegar a inspirar a una mujer y que diga: ‘Yo ya no quiero aceptar malos tratos'; eso es lo que yo quiero en esta época de mi vida”, explicó Ninel Conde sobre su decisión de abrirse.

La producción, grabada antes de su ingreso a La casa de los famosos México en 2025, se compone de cuatro capítulos que retratan tanto su testimonio sobre la violencia vivida como su día a día, incluidas las dos semanas previas a su entrada al reality, cuando incluso pensó en desistir.

“Juro que me estaba arrepintiendo, creo que un día o dos antes de entrar dije: '¡No!’. Fue el pánico escénico del preencierro, pero mi equipo me aterrizó y me dijo: ‘Hermanita, ya estás en el caballo, ahora aguanta las reparadas’” Ninel Conde

La cámara también se adentra en su vida sentimental, los cambios en su apariencia física, sus procesos legales y su entorno familiar, aunque Ninel Conde puso ciertos límites sobre la identidad de su esposo y algunos parientes.

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¿Por qué Ninel Conde decidió contar su historia de violencia y romper el silencio?

Para Ninel Conde, hablar abiertamente de lo vivido forma parte de un proceso personal de cierre: “Hasta que tú no sueltas, no lo hablas, no termina de sanar y esto es parte de mi sanación”, añadió la actriz, quien considera que exponer su historia puede ayudar a otras mujeres en situaciones similares.

La conductora explicó que buscaba un proyecto sin guion, alejado de la narrativa controlada que suele acompañar su imagen pública.

Ninel Conde “Quería una serie que fuera muy orgánica, donde no hubiera un guion, sino que simplemente fuera mi vida. Se dicen tantas cosas de mí, hay tantas especulaciones, calumnias y chisme, ¿por qué no abrir tantito mi intimidad para que de verdad conozcan que hay un ser humano detrás?”

Aunque decidió mantener fuera de cámara ciertos aspectos de su vida, la actriz aseguró que dio total libertad a la producción para utilizar el material grabado sin restricciones adicionales: “Hubo carta abierta para todo lo que se grababa, porque así tenía que ser, sin filtro”, concluyó Ninel Conde.

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Ninel Conde sin filtro: cuándo, dónde ver la docuserie de ViX

La producción llegará a ViX el 14 de agosto y sus cuatro episodios estarán disponibles desde ese mismo día. La docuserie podrá verse de manera exclusiva a través de ViX Premium, como parte de la apuesta de la plataforma por desarrollar contenidos originales alrededor de reconocidas personalidades del entretenimiento latino.

“Ninel Conde: Sin filtro” fue realizada por JK Media Group, compañía encabezada por Sebastián Jiménez y Flavio Morales, quienes también han participado en otros títulos de la franquicia, entre ellos “Chiquis: Sin filtro” y “La Trevi: Sin filtro”.