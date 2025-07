Ninel Conde se enoja con Shiky en La casa de los famosos México 2025 porque ¡la va a hacer engordar! ¿Cómo?

Ninel Conde tiene pánico de engordar en La casa de los famosos México 2025 y señaló que Shiky podría hacerla ganar peso de una manera ¡que no tiene que ver con comida! El momento provocó risas entre sus compañeras, Mariana Botas y Elanie Haro, mientras que Shiky siguió el juego.

En redes surgieron un sinfín de preguntas que apuntaban a si realmente la cantante podría aumentar de peso por el motivo que argumentó, despertando dudas, críticas y curiosidad.

Ninel Conde / Redes sociales

¿Por qué Shiky puede hacer que Ninel Conde engorde en La casa de los famosos México 2025?

La escena ocurrió en los vestidos de La casa de los famosos México 2025, donde el comediante Shiky sorprendió a Ninel Conde con un susto que parecía inofensivo. Sin embargo, ella reaccionó muy en serio al principio, asegurando que ese tipo de sobresaltos le hacen liberar cortisol, una hormona relacionada con el estrés, lo que supuestamente la haría subir de peso sin siquiera comer. “¡No me gusta que me asusten! Cada susto son 500 gramos más… sin comer, engordo más”, dijo la actriz entre risas y gestos de alarma. El momento se volvió viral en redes sociales y no faltaron los memes y comentarios divididos entre quienes se lo tomaron como chiste y quienes lo vieron como una queja válida.

Este tipo de reacciones han sido frecuentes en Ninel Conde dentro del reality, pues ha hablado en más de una ocasión de lo difícil que es mantener su figura bajo presión. Aunque algunos se burlaron, otros recordaron que Ninel ha sido muy abierta en temas de alimentación, estrés y estética. Su comentario, aunque exagerado, reavivó una conversación interesante: ¿realmente un susto puede hacerte subir de peso?

Ninel diciendo que no le gusta que la asusten porque libera cortisol y engorda JAKSKAKAK😭 lo diva que es #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/cNVdiCkInd — nacho con O (@NachoConO) July 29, 2025

¿Por qué Ninel Conde asegura que el cortisol la hace engordar incluso sin comer?

No es la primera vez que Ninel Conde menciona el tema del cortisol y el peso corporal. En entrevistas pasadas, ha dicho que el estrés altera su metabolismo y que por eso cuida muchísimo su alimentación, su descanso y su salud emocional. Según ella, el estrés le dispara el cortisol, y eso le provoca inflamación, retención de líquidos y aumento de grasa. De ahí que en La casa de los famosos México 2025 haya reaccionado tan fuerte al susto, pues sabe (o al menos cree firmemente) que esas descargas de adrenalina pueden afectar su figura.

Ninel es conocida por su disciplina con el ejercicio y los tratamientos estéticos, por lo que no sorprende que tenga tanto cuidado con los efectos secundarios del estrés. Para ella, mantener su imagen no es solo cuestión de estética, sino parte de su marca personal, por eso reacciona tan intensamente ante cualquier cosa que “ponga en riesgo” ese control físico.

Ninel Conde / Redes sociales

¿Es cierto que el cortisol provoca aumento de peso como dijo Ninel Conde en La casa de los famosos México 2025?

Aquí viene la parte científica. El cortisol es una hormona que produce el cuerpo en situaciones de estrés o miedo. Su función es ayudar al organismo a reaccionar rápidamente ante una amenaza. En situaciones prolongadas de estrés, (como en La casa de los famosos México 2025, con cámaras 24 horas al día, 7 días a la semana) el cuerpo puede mantener niveles elevados de cortisol por más tiempo. Eso, efectivamente, puede causar retención de líquidos, ansiedad por comer, insomnio y aumento de grasa abdominal. Pero ojo: un solo susto aislado no te hace subir “500 gramos” al instante, como dijo Ninel Conde. Eso es más una forma cómica de expresar su miedo al aumento de peso.

Sí hay base científica para decir que el cortisol influye en el peso corporal, pero no de forma tan directa ni instantánea como lo planteó Ninel.

El verdadero riesgo está en el estrés constante, no en un solo brinco. Aun así, su comentario sirvió para abrir la conversación sobre cómo las emociones afectan al cuerpo y cómo personas como ella, expuestas al ojo público, viven bajo presión física y mental constante. Tal vez su frase no fue tan descabellada como pareció aunque claramente fue más “show” que ciencia.

