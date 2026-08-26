Famosa actriz de telenovelas reveló que recibió grave diagnóstico de salud, ¿su vida estuvo en riesgo?

Hace poco tiempo, se dio a conocer que el actor Horacio Beamonte optó por la “muerte digna” tras recibir un grave diagnóstico de salud.

Ahora, otra personalidad del espectáculo reveló que fue diagnosticada hace algunos meses con una condición de salud sumamente delicada, que fue descubierta de manera inesperada y que requirió dos cirugías para ser atendida.

Se trata de la actriz Busy Philipps, reconocida por su participación en la película de comedia '¿Y dónde están las rubias?’, quien contó por primera vez el difícil proceso que atravesó durante los últimos meses. ¿Qué fue lo que le pasó y cómo se encuentra actualmente? Te contamos.

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Busy Philipps / Redes sociales

¿Quién es Busy Philipps y cuál es su trayectoria?

Busy Philipps, cuyo nombre real es Elizabeth Jean Philipps, es una actriz estadounidense que ha desarrollado gran parte de su carrera en televisión y también ha participado en distintas películas de comedia.

Su primer papel importante llegó en 1999, cuando interpretó a Kim Kelly en la serie ‘Freaks and Geeks’. También formó parte de ‘Dawson’s Creek’, donde interpretó el papel de Audrey Liddell, que se convirtió en una de sus actuaciones más populares. En el cine, su papel más recordado, sobre todo en Latinoamérica, fue el de Karen en '¿Y dónde están las rubias?', del 2004.

Actualmente, Philipps continúa activa como actriz y se prepara para participar en la nueva serie de CBS, ‘Cupertino’, que se estrenará en octubre.

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Busy Philipps en '¿y dónde están las rubbias?’ / Redes sociales

¿Qué diagnóstico recibió Busy Philipps y cómo lo descubrieron?

A principios de 2026, Busy Philipps tenía programada una resonancia magnética de cuerpo completo como parte de sus chequeos de salud. Sin embargo, un día antes del estudio recibió la noticia del fallecimiento de su compañero, James Van Der Beek, por lo que no se encontraba en su mejor momento y llegó a considerar cancelar la cita. Finalmente, se hizo el estudio.

El estudio reveló una lesión en su cerebro, por lo que los médicos solicitaron una nueva resonancia para conocer con mayor precisión de qué se trataba. Los estudios posteriores confirmaron que era un tumor que debía ser retirado, por lo que la actriz fue sometida a una cirugía el 2 de marzo de 2026.

La operación permitió retirar la masa, que posteriormente fue identificada como un oligodendroglioma de grado 2. Aunque la intervención fue exitosa, semanas después la actriz desarrolló una infección por estafilococo en la zona de la herida, por lo que tuvo que someterse a una segunda cirugía para limpiar la infección y retirar uno de los pequeños soportes de titanio colocados en su cráneo.

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Busy Philipps / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud actual de Busy Philipps?

Actualmente, Busy Philipps se encuentra en un mejor estado de salud y continúa con su carrera después de atravesar ese proceso. La actriz ha expresado su agradecimiento por estar viva y poder compartir su experiencia, con la intención de que su historia pueda ayudar a otras personas.

Philipps retomó sus actividades profesionales y forma parte del elenco de ‘Cupertino', la nueva serie de CBS que se estrenará en octubre de 2026.

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