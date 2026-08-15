René Franco revela cómo el VIH cambió su vida radicalmente: “Nadie sabe qué tan extendido está”

A lo largo de los años, muchas celebridades han dado su postura sobre el VIH, ya sea porque lo contrajeron o simplemente para hacer conciencia en la población. Tal es el caso de René Franco, quien recientemente abordó este tema. Te contamos qué fue lo que dijo.

Lee: Horacio Villalobos y René Franco rompen el silencio sobre su supuesta relación ¿Hubo algo más que amistad?

René Franco dijo que el VIH cambió su juventud / Mezcalent

¿Qué es el VIH y cómo se transmite?

De acuerdo con páginas médicas especializadas, incluyendo Mayo Clinic, el VIH, cuyas siglas significan virus de inmunodeficiencia humana, es un virus que daña el sistema inmunológico del cuerpo y destruye los glóbulos blancos que ayudan a combatir enfermedades. La etapa final de esta afección es el SIDA.

Se contrae a través de los fluidos corporales. Si bien muchos creen que solo se puede adquirir mediante la intimidad sin protección, también hay otras formas como:

Compartiendo agujas.

A través del contacto con la sangre de una persona que tiene VIH.

De la madre al feto durante el embarazo.

De la madre al bebé durante el parto o la lactancia.

Aunque no tiene cura, existen tratamientos a base de medicamentos para controlar la enfermedad y permitir al paciente mantener una vida normal.

Te recomendamos: René Franco reta a Ricardo Pérez cara a cara por burlarse de la prensa ¿El comediante ya le contestó?

¿Qué es el VIH? / Redes sociales

Esto dijo René Franco sobre el VIH

En una entrevista reciente con la periodista Matilde Obregón, René Franco confesó que el VIH cambió por completo su vida cuando era joven. Contó que, durante la adolescencia, su única preocupación era cómo iniciar su vida sexual.

En algún punto, vio un reportaje sobre el VIH. Relató que lo que más le había impresionado del artículo fue la desinformación que mostraba, ya que afirmaba que solo los homosexuales podían adquirir la enfermedad.

Contó que, independientemente de la forma en la que se manejó la información en aquel entonces, se hizo consciente de lo grave de esta enfermedad y que, a partir de entonces, optó por ser más cuidadoso al momento de tener intimidad con una persona.

“En medio (del periódico) tenía un desplegado de una página que decía: ‘Crece el cáncer de los homosexuales’. Empecé a leer todo lo que estaba pasando en Nueva York con el VIH, que nadie sabía qué era. Leí cuidadosamente el artículo y lo primero que pensé fue: ‘Esto no es cáncer, esto es una bacteria o un virus y no es de los homosexuales y nadie sabe qué tan extendido está”. René Franco

¿Quién es la pareja actual de René Franco?

En marzo, se hicieron virales unas imágenes de René Franco besando a la actriz Alejandra Ávalos. Aunque ambos han admitido que están saliendo, todavía no se definen como una pareja. En su momento, el propio conductor admitió que sentía una cierta atracción en el pasado, pero que fue justo en su reencuentro cuando las cosas se empezaron a dar.

“Estoy bien y estoy contento. Alejandra Ávalos y yo tenemos algo desde hace muchos años; no es una broma, es espontáneo. Hemos tenido besos a lo largo de los años, y tal. Eso no quiere decir que Alejandra quiera una relación o que yo esté a su altura. Hay algo, es real, es espontáneo y es cierto”, dijo Franco.

Por su parte, Alejandra dice estar muy ilusionada y no descarta tener algo más serio en el futuro: “No le he puesto nombre a la relación, pero estoy ilusionada”, resaltó. Incluso mencionó que, en algún punto, ambos se hicieron estudios clínicos para verificar que no tuvieran ningún tipo de enfermedad.

Mira: Nicola Porcella y René Franco protagonizan acalorada discusión por LCDLFMX: “Sin atacarse”