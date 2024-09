Nicola Porcella y René Franco protagonizan acalorada discusión por LCDLFMX: “Sin atacarse”

René Franco y Nicola Porcella protagonizaron una fuerte discusión en X (anteriormente Twitter). Cabe recordar que ambos son panelistas de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Todo parece indicar que no están de acuerdo en algunos aspectos del reality show.

Todo comenzó cuando un usuario en la mencionada red social expresó su deseo de que Adrián Marcelo, tras abandonar el reality, realizara una gira de medios para que tomara conciencia del supuesto daño que causó durante su estancia en el programa.

“Quiero que AM tenga que ir a cada programa, a cada entrevista, a contestar y dar la cara por arruinar un juego que la gente de México esperaba con ansias para pasar un buen rato… y todos nos encontramos con un hombre frustrado que lo echó a perder todo”, comentó el usuario.

René no tardó en responder y aseguró que el público fue quien arruinó el juego, ya que en repetidas ocasiones se refirió a Adrián como el “villano” del reality, lo cual, según Franco, hacía el programa más entretenido.

x

Nicola Porcella y René Franco se enfrentan en redes sociales

Un intercambio de palabras entre Nicola Porcella y René Franco ha captado la atención en la plataforma X (anteriormente Twitter). Todo comenzó cuando René Franco emitió una opinión que no fue del agrado del exconcursante de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, quien respondió cuestionando si el periodista recibía algún tipo de beneficio económico por sus comentarios: “¿Tanto paga Endemol, René?”.

x

La respuesta de Franco no se hizo esperar y, fiel a su estilo, replicó con contundencia. “Me acusa de corrupción Nicola Porcella. Observen ustedes cómo el virus de la ‘correctitud’ y la ‘superioridad moral’ lleva a las personas ‘quedabien’ a mentir y violentar a terceros acusándolos de vender sus opiniones, sin pruebas”, expresó el conductor.

Además, René hizo alusión a los rumores de que Nicola podría estar buscando un lugar en el programa Hoy, en sustitución de Arath de la Torre. “Comparativamente a esa acusación, ¿tú estás buscando quedarte en el @programa_hoy y por eso me agredes?”, le preguntó el periodista.

Franco concluyó su respuesta con un desafío para Nicola: “Ahora que nos veamos, espero que me digas por qué dices eso o si sólo son mentiras que salen de las telarañas de tu cerebro... Ahí me explicas. Saludos, Nico”. Hasta el momento, Nicola Porcella no ha emitido más declaraciones al respecto.

