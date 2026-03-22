René Franco aclara si hay romance con Alejandra Ávalos tras presumir beso con ella: “Es real”

A principios de este mes el conductor René Franco compartió en su programa “La taquilla” un video en el que aparece dándose un beso en la boca con la actriz y cantante Alejandra Ávalos. El momento no tardó en generar especulaciones sobre un posible romance, pues ambos ya habían sido relacionados desde su participación en “Big brother vip”.

¿Por qué dicen René Franco y Alejandra Avalos tienen romance?

El conductor René Franco compartió en su programa “La taquilla” un video en el que aparece dándose un beso en la boca con la actriz y cantante Alejandra Ávalos. El momento no tardó en generar especulaciones sobre un posible romance, pues ambos ya habían sido relacionados desde su participación en “Big brother vip”

El conductor contó que recientemente se reencontró con Alejandra para entrevistarla sobre un concierto homenaje a Juan Gabriel, pero lo que parecía una charla profesional terminó despertando viejas emociones. ¿Hay romance?

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René Franco aclara si tiene un romance con Alejandra Ávalos tras compartir un video besándola. / Redes sociales

“Me encuentro a Alejandra Ávalos y la entrevisto con respecto a su concierto de Juan Gabriel, pero todo falló porque resulta que donde hubo fuego, cenizas quedan, amigo. Esperemos no se vuelva un escándalo”, comentó.

En las imágenes se ve a René Franco y Alejandra Ávalos muy sonrientes, cantando juntos el tema “Cómo te va mi amor”, popularizado por el grupo Pandora. En medio de la canción, él voltea a verla y le da un dos besos en la boca. Ella, sorprendida pero divertida, responde: “¿Te quedaste con las ganas?”. A lo que él contesta: “Pero fuerte, ya diles la verdad que una vez nos besamos en un estacionamiento”.

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¿Alejandra Ávalos y René Franco son pareja? Se filtran fotos de sus besos / Captura de pantalla

¿Qué pasó entre René Franco y Alejandra Ávalos en Big brother vip?

Durante la transmisión de su programa en “La taquilla”, René Franco recordó que él conoció a Alejandra Avalos en “Big brother vip 2005", donde surgió química y atracción con la actriz y cantante durante la convivencia y el encierro.

“Tuvimos un crush en “Big brother vip 2005", un shippeo del que la gente habló mucho hace 21 años”, recordó entre risas sobre su paso por “Big brother vip”.

Durante esa temporada de “Big brother vip, René Franco y Alejandra Ávalos convivieron en el encierro con otros famosos como Emir Pabón, Raquel Bigorra, Rodrigo Vidal, Israel Jaitovich, Martha Figueroa, Sasha Sokol y Rafa Balderrama, etc.

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¿Alejandra Ávalos y René Franco son pareja? Se filtran fotos de sus besos / Captura de pantalla

¿René Franco confirma su relación con Alejandra Ávalos?

René Franco rompió el silencio y confirmó que existe algo entre ellos, dejando claro que su vínculo es real y espontáneo, pero sin un compromiso definido.

“Estoy bien y estoy contento. Alejandra Ávalos y yo tenemos algo desde hace muchos años; no es una broma, es espontáneo. Hemos tenido besos a lo largo de los años, y tal. Eso no quiere decir que Alejandra quiera una relación o que yo esté a su altura. Hay algo, es real, es espontáneo y es cierto”. René Franco

El actor también confesó que siente una conexión muy especial con la cantante: “Yo sí tengo un crush con Alejandra; yo no puedo hablar por ella, pero los cuerpos responden bonito”, comentó a los medios.

A pesar de su cercanía, René aclaró que la admiración y el respeto hacia ella son enormes: “No me impone, pero cuando está el escenario, me impone muchísimo. Es una cantante inconmensurable. Su voz es la de un ángel”.

Recordando sus primeros encuentros, René Franco reveló que la magia entre ellos nació hace décadas:

“Amo a Alejandra Ávalos, la amo muchísimo. Si se da, se enterarán; pero la magia sigue. Hace 20 años la conocí en “Big brother”, desde ahí empezó y no se ha ido la magia”. René Franco

Finalmente, compartió un detalle curioso sobre cómo la hija de Alejandra también fue testigo de su cercanía: “Cuando le preguntó por nuestra hija, es porque su hija nos vio en “Big brother” estaba chiquita y ella quería que fuéramos pareja”, concluyó.

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