Querido cantante confiesa tener VIH y dice: “No sé a qué personas contagié”

Hace poco, Jonathan Müller, más conocido en la industria musical como ‘el Villano’, reveló que había sido diagnosticado con VIH. A través de redes sociales, el joven abrió su corazón y compartió cómo ha sido luchar contra esta enfermedad.

A través de TikTok, el artista, quien lucía pálido y con ojeras marcadas, resaltó que ha mantenido su condición oculta de familiares y amigos. No obstante, decidió hacerlo público debido a que sentía una “responsabilidad”, tanto con sus allegados como con el público.

“Tengo VIH y todos mis amigos y familiares se están enterando a través de este video, porque no quería que nadie me pare por hacerlo. Siento que mi propósito es compartirles toda mi verdad, desde lo más oscuro que viví, hasta la luz y conectar con Dios”, manifestó.

Su revelación encendió rápidamente las alarmas en los internautas, principalmente por aquellas personas que han estado de forma íntima con él, pese a que él aseguró que ha tenido una pareja fija desde hace dos años.

El Villano / Redes sociales

¿Cómo se encuentra ‘el Villano’ tras su diagnóstico de VIH?

Si bien no dijo con exactitud cuándo se le diagnosticó esta enfermedad, señaló haberlo descubierto durante un examen médico de rutina.

“La verdad que me sentía muy bien, en mi mejor momento de vida y fui al médico por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco. Me sentía un poco cansado. Y entonces me mandaron a hacer muchos análisis, entre ellos los del VIH. Y todo me salió bien, pero VIH positivo”, resaltó.

De igual forma, reconoció no saber quién lo contagió o a cuántas personas habrá infectado, pero indicó que su pareja actual ya se realizó estudios y, afortunadamente, salió negativo.

El Villano “No sé quién me contagió, no sé a quién contagié, porque hace dos años que estoy con la misma persona y gracias a Dios ella se analizó y está bien. Porque siempre nos cuidamos. Siempre me di cuenta de que no era algo que me lo iba a guardar para mí. Sé que tuve un pasado de excesos, de alcohol, de drogas, de sexo. De noches en las que terminaba y me despertaba al otro día sin acordarme de nada”

Por último, se dijo tranquilo, a pesar de la situación, pues considera que su fe en Dios le ayudará a tomar el camino correcto ante su diagnóstico. También invitó a todos sus seguidores a tomar consciencia sobre esta enfermedad.

@elvillanojm Cuida tu Salud, Conecta con Dios, y comparti este video así tomamos conciencia 🙏🏼✨

¿Qué dijo la ‘expareja’ de ‘El Villano’ al saber sobre su enfermedad?

Hace algunos años, se dijo que ‘El Villano’ fue pareja de Catalina Gorostidi, exintegrante de Big Brother España, por lo que muchos comenzaron a especular que podría estar contagiada.

A raíz de todo esto, Cata usó sus redes sociales para pedir respeto para el cantante y aclarar que nunca tuvieron una relación más allá de una amistad, descartando así la posibilidad de padecer VIH.

“Me pareció un chico lindo, pero lo vi literalmente dos veces en mi vida. Nunca pasó absolutamente nada, nunca fue mi novio, nunca salí con él”, apuntó.

¿Quién es ‘el Villano’, cantante diagnosticado con VIH?

Jonathan Müller, más conocido como ‘El Villano’, nació el 27 de septiembre de 1990, en Buenos Aires, Argentina. Desde muy joven, mostró su talento como cantante, alcanzando la fama en 2012 con su éxito ‘Te pintaron pajaritos’.

Ha hecho colaboraciones con artistas importantes como Farruko y Arcángel, las cuales cuentan con millones de vistas en YouTube y Spotify.

En los últimos años, ha usado sus redes sociales para mandar mensajes relacionados con la salud y el bienestar. Incluso, tiene tatuada la frase ‘Sentirse bien’, la cual ha confesado que es su lema para seguir adelante, por lo que su diagnóstico sorprendió a todos.

