Famoso cantante anuncia su regreso a los escenarios, tras salir de la cárcel

Nam Tae Hyun, cantante y estrella de K-Pop, exintegrante de uno de los grupos más populares del género: WINNER, enfrentó una condena en prisión y se alejó de la música, pero ahora vuelve a los escenarios después de 3 años de ausencia. Pero ¿por qué estuvo en la cárcel? Te contamos.

Nam Tae Hyun fue un importante Idol de K-pop / Captura de pantalla de ig: @souththth

¿Quién es Nam Tae Hyun?

Nam Tae Hyun fue en su momento uno de los idols de K-pop más populares gracias a su participación en el grupo WINNER, donde debutó en el 2014 de la mano de la YG Entertainment, empresa de entretenimiento surcoreana que alberga otros grandes grupos como Blackpink.

En 2016 dejó la agrupación y luego fundó su propio sello musical independiente: ‘South Buyers Club’, en marzo del 2017. Bajo este sello, Nam presentó a su banda “South Club”, donde él fue líder, vocalista, guitarrista, y compositor principal.

Pese a su éxito como solista, el artista no contempló que lo perdería todo en los siguientes años a raíz de malas decisiones y compañía inadecuada. Su fama, dinero y reconocimiento quedaron sepultados.

Nam Tae Hyun fue a prisión en 2022 / Captura de pantalla de IG: @souththth

¿Por qué Nam Tae Hyun fue a la cárcel?

En 2022 la carrera del cantante de K-pop se vio gravemente afectada luego de que su novia de ese momento, la influencer Seo Eun Woo revelara accidentalmente (¿o no?) que ambos consumían sustancias, en una publicación en redes sociales que fue borrada de inmediato.

Sin embargo, diferentes usuarios se dieron cuenta y más tarde que temprano las autoridades de Corea del Sur también. Sobra decir que el consumo de estas y otras sustancias está gravemente penado en ese país.

Por esta razón, el intérprete de ‘Boy And girl’ fue fichado y enfrentó cargos por el consumo de sustancias ilegales que terminaron en juicio, donde el artista fue sentenciado a un año de prisión suspendida, es decir, que no estuvo como tal en la cárcel tras las rejas, pero fue sujeto a libertad condicional.

Sumado a la cancelación mediática y el daño a su reputación, Nam tuvo pérdidas millonarias derivadas de la cancelación de contratos que varias marcas tenían con él y a la indemnización que tuvo que pagar a las mismas. Estaba arruinado, por lo que se alejó del ojo público.

Nam Tae Hyun se alejó del ojo público a raíz de su escándalo / captura de pantalla de ig: @soththth

Pese a este traumático episodio en su vida, Nam Tae Hyun decidió que es momento de intentar de nuevo en la música, su más grande pasión. A principios de abril, mediante un comunicado en su cuenta de Instagram el músico dio a conocer que estaba listo para volver:

''¡Hola a todos!

Ha pasado mucho tiempo, pero estoy muy feliz de finalmente compartir algunas noticias emocionantes — ¡volveré a tocar!

Muchas cosas pasaron, pero como artista que ama la música y como alguien que ha madurado a través de estas experiencias, volveré al escenario con todo el corazón’’. Nam Tae Hyun

El artista también agradeció el apoyo de la gente que le ayudó a encontrar el coraje para volver a cantar una vez más. Así reveló que será parte de la “Semana K-Pop de Hongdae”, donde ofrecerá una presentación el próximo 6 de mayo, la cual marcará su primera aparición oficial tras el escándalo.

En dicha presentación, el idol de K-Pop Nam Tae Hyun presentará temas nuevos, como su último sencillo ‘On the Edge of the Night’, al igual que temas que no han sido lanzados y tocará por primera vez en vivo.