Horacio Villalobos y René Franco rompen el silencio sobre su supuesta relación ¿Hubo algo más que amistad?

Un rumor viejo volvió a encender las redes: que Horacio Villalobos y René Franco tuvieron un romance en secreto y que hasta presuntamente se daban besos a escondidas. La versión se disparó gracias una persona que se identifica como el Doctor del Villar y que aseguraba tener información de primera mano. Ante la ola de comentarios, los propios protagonistas decidieron sentarse a platicar del tema, sin filtros, y contar de una vez por todas qué hay de cierto en esa historia que por años se quedó solo en cuchicheo.

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¿De dónde salió el rumor de que Horacio Villalobos y René Franco presuntamente fueron pareja?

Todo comenzó cuando, en el canal de René Franco, junto con Pepe Suárez retomaron una publicación que circulaba en redes sociales. La fuente citada era una cuenta llamada “Carlos Alberto comunicador oficial”, que afirmaba que un doctor de apellido Del Villar había “confesado” que presuntamente Horacio Villalobos y René Franco fueron novios en algún momento. René no dudó en cuestionar la credibilidad del dato.

René Franco “Dice aquí un sitio que se llama Carlos Alberto Comunicador oficial. No sé de qué es comunicador oficial, pero dice el doctor del Villar confiesa que René Franco y Horacio Villalobos fueron novios. ¿Cómo ves este pex?”

Lo que sí reveló René es que el chisme no nació de la nada, sino de una situación bastante incómoda que vivió hace tiempo. Según contó, todo se originó por un hombre que estaba obsesionado con él y que fue quien empezó a esparcir la idea de que entre él y Horacio presuntamente había algo más que amistad.

“Fue una persona que estaba obsesionada conmigo sexualmente que difundió ese chisme. Un señor que estaba obsesionado conmigo, así de que incluso cuando me veía me decía: ‘yo no me voy a morir hasta que no estés en mi cama’. Y cosas así bien raras.” René Franco

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¿Horacio Villalobos confirmó una relación más allá de la amistad con René Franco?

La conversación no se quedó solo del lado de René. Después, el conductor de La taquilla invitó al propio Horacio Villalobos a su canal de YouTube, y ahí fueron directo al grano: hablaron del chisme cara a cara para aclarar, sin rodeos, qué tanto de cierto había.

Horacio fue tajante al señalar que, para él, no había absolutamente nada qué aclarar, porque entre ambos siempre existió una amistad y nunca una relación amorosa. Además, puso en duda otra vez la fuente original del rumor:

“Checa la fuente: el doctor Del Villar. Yo quiero aclarar que René siempre fue muy amigo mío, pero nunca anduvimos. No entiendo por qué aclararlo cuando viene de una fuente como el doctor Del Villar.” Horacio Villalobos

¿Por qué la gente pensaba que Horacio Villalobos y René Franco presuntamente andaban?

Aquí es donde la charla se pone interesante, porque René reconoció que, viéndolo desde fuera, sí era entendible que la gente sacara conclusiones apresuradas. Ambos fueron muy cercanos durante una etapa de sus carreras: coincidían en el mismo programa, se veían casi todos los días, iban juntos al cine, asistían a conciertos y los captaban en distintos eventos siempre en pareja de amigos.

René fue muy honesto al admitir que, de no conocer la verdadera dinámica entre ellos, probablemente él también habría sospechado algo romántico:

René Franco “Yo sí lo entiendo, porque hubo un tiempo en el que tú y yo éramos superamigos. Yo lo hubiera pensado. Nos veíamos casi diario, íbamos al cine, a los conciertos, nos veían juntos en todas partes. Yo hubiera dicho: ‘estos dos güeyes andan’. Pero lo que no sabían es que éramos supercuates. Nos la pasábamos increíble.”

¿Cómo reaccionó René Franco cuando Horacio Villalobos le reveló su orientación sexual?

La plática dio un giro cuando Horacio lanzó una afirmación que René rápidamente corrigió: que René ya sabía desde antes que él era homosexual. René le respondió que no era así y le recordó, con lujo de detalle, cómo fue el momento exacto en que se enteró.

“Tú ya sabías que yo era gay, por supuesto, desde antes.” Horacio Villalobos

Pero René Franco respondió que no era así: “No, no lo sabía. Déjame contarte, si quieres, tu propia historia.”

De acuerdo con el relato de René, durante la época en que eran muy cercanos, Horacio se manejaba públicamente como una persona asexual, y él, por respeto, jamás indagó más allá de eso. La revelación llegó de manera inesperada, después de que un comentario hecho en un programa de espectáculos generara controversia. Preocupado, René fue a buscar a Horacio para contarle lo que se había dicho, y fue justo en ese encuentro cuando Horacio decidió hablar con la verdad:

“OK, René, ya fui con mi terapeuta. Sí, soy gay. ¿Y qué importa?” Horacio Villalobos

René recuerda que, en ese momento, simplemente lo abrazó, un gesto que Horacio confirmó no haber olvidado.

Sin embargo, en medio del recuento, surgió una diferencia de versiones bastante divertida: Horacio aseguró que el comentario que desató todo no vino de Juan José Origel, como René creía, sino de una parodia hecha por Daniel Bisogno y Alan Tacher en el programa Tempranito, en la época en que ambos trabajaban juntos en Trapitos al Sol.

Horacio también aprovechó para contar cómo, poco después de esa salida del clóset en privado, terminó saliendo públicamente, en medio de la polémica que generaron unos anuncios de la campaña “Un corazón normal” en Monterrey, donde se buscaba censurar unas vallas publicitarias porque mostraban a dos hombres a punto de darse un beso. Fue entonces cuando decidió alzar la voz públicamente, argumentando que él había visto publicidad heterosexual toda su vida sin que eso influyera en su orientación, y que esa experiencia terminó convirtiéndolo, según sus propias palabras, en “medio activista”.

¿Fueron novios Horacio Villalobos y René Franco o no?

Con todo lo platicado entre ambos, la conclusión es clara: nunca existió una relación de pareja entre Horacio Villalobos y René Franco. Lo que sí hubo fue una amistad muy estrecha, de esas que, vistas desde fuera y sin contexto, se prestan fácilmente a especulaciones.

Al final, solo como uno de los rumores más comentados de la farándula mexicana.