Filtran FOTO de Luz María Zetina y Lorena Ochoa juntas: ¿Confirman su presunta relación sentimental?

Las especulaciones sobre un posible romance entre la conductora Luz María Zetina y la exgolfista Lorena Ochoa volvieron a cobrar fuerza, pues se filtró una fotografía en la que ambas aparecen juntas en una reunión con varias figuras del espectáculo. ¿Ya está confirmado?

¿Luz María Zetina y Lorena Ochoa son pareja? / Redes sociales

¿Cómo iniciaron los rumores de presunto noviazgo entre Lorena Ochoa y Luz María Zetina?

Los rumores de un presunto romance entre Luz María Zetina y Lorena Ochoa comenzaron desde finales del 2025, y se potenciaron aún más cuando la conductora, en pleno año nuevo, compartió historias en su Instagram, acompañada de la exgolfista.

En las imágenes se le observa caminando a ambas junto a la instructora de yoga Ale Quintero Oria, además de otros momentos en los que coinciden en reuniones privadas para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026.

Aunque para muchos eso no significaba un acercamiento romántico, para otros sí representa la posibilidad de un noviazgo entre ambas.

Tras meses de especulaciones, ninguna de las dos ha hablado abiertamente sobre su presunto vínculo sentimental, solamente Ochoa compartió una imagen en redes sociales con el siguiente mensaje:

Mantente cerca de las personas que se siente como el Sol en forma humana. Lorena Ochoa

Cabe señalar que todo es mera especulación y teorías generadas por internautas, por lo que esta noticia aún no ha sido confirmada de manera oficial.

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¿Filtraron una nueva FOTO de Luz María Zetina y Lorena Ochoa juntas?

La mañana de este viernes 26 de junio, la conductora Yolanda Andrade compartió en su cuenta oficial de Instagram varias fotografías de una reunión con amigos cercanos. Entre los invitados destacaron personalidades como:



Montserrat Oliver,

Gloria Calzada,

Luz María Zetina y

Lorena Ochoa.

Una de las imágenes fue la que más llamó la atención de los usuarios, ya que muestra a Zetina y Ochoa juntas, por lo que los rumores de noviazgo crecieron todavía más.

Tras la difusión de las fotografías, ninguna de las dos ha hecho declaraciones sobre el tema. Tampoco han confirmado o desmentido las versiones que las señalan como pareja.

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¿Quién fue la última pareja de Luz María Zetina?

Las versiones sobre una presunta relación entre Luz María Zetina y Lorena Ochoa surgieron a finales de 2025, poco después de que la conductora revelara que había terminado su relación con Emilio Guzmán, con quien mantuvo un noviazgo de ocho años e incluso tenía planes de llegar al altar.

En una entrevista, la también periodista explicó que la relación llegó a su fin porque se enamoró de otra persona, aunque en ese momento evitó revelar la identidad de quien habría conquistado nuevamente su corazón:

Siento que alguien entra a mi corazón... sin poder silenciar lo que me estaba pasando. Luz María Zetina

Con el paso de los meses, las famosas fueron vistas coincidiendo en distintos eventos privados y reuniones sociales, incluyendo celebraciones de fin de año, lo que alimentó aún más las especulaciones entre seguidores y medios especializados.

Cabe recordar que Luz María Zetina y Emilio Guzmán estuvieron a punto de llegar al altar dos veces, mismas que no se llevaron a cabo.

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