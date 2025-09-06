Famosa actriz quiso suplir a Yolanda Andrade en Montse & Joe ¿Montserrat Oliver la bateó? Esto revelaron

Tras varios meses de ausencia en Moe & Joe por problemas de salud, Yolanda Andrade declaró recientemente que fue diagnosticada con enfermedades graves e incurables.

Aunque muchos esperaban su regreso al programa, parece que no será pronto o, al menos, no está confirmado qué pasará en el programa de Unicable. Además que Yolanda Andrade se mudó a Tulum por su tema de salud, mientras que Roxana Castellanos se encuentra como conductora temporal de Moe & Joe.

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

Lo más alarmante fue la revelación de Yolanda Andrade: tiene dos diagnósticos incurables y neurodegenerativos, aunque no quiso revelar los padecimientos.

Por si fuera poco, Andrade explicó que estas enfermedades, cuyos nombres no mencionó, le harán perder movilidad y capacidad del habla.

“Tengo una enfermedad degenerativa. Bueno, los doctores me han ayudado mucho, pero poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar y etcétera”, confesó en un encuentro con la prensa.

Mira: Montserrat Oliver: Tras diagnóstico de Yolanda Andrade, preocupa su salud; recibió medicamento intravenoso

Yolanda Andrade / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade?

Lo que más entristeció a sus seguidores fue enterarse de que esta condición no tiene cura y que, según Yolanda Andrade podría morir antes de lo esperado.

“Tengo dos diagnósticos, y los dos no tienen cura. Eso quiere decir, médicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios”, declaró.

Sin duda, la noticia fue un duro golpe para sus seguidores, quienes han acompañado su trayectoria durante años y admiran la mancuerna que ha formado con Montserrat Oliver. Juntas, a lo largo de más de dos décadas, se han consolidado como una de las duplas favoritas de la televisión mexicana.

Mira:Montserrat Oliver aclara estado de salud de Yolanda Andrade: “La veo más animada”, VIDEO

¿Qué actriz se ofreció para reemplazar a Yolanda Andrade en Monste & Joe?

En la más reciente emisión del programa Así se hacen los chismes, Martha Figueroa reveló que, de acuerdo con fuentes cercanas al entorno de Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, que Luz María Zetina, exconductora de Sale el sol se ofreció para suplir a la sinaloense.

“Pues resulta que Luz María Zetina le mandó un mensaje a Montserrat y le dijo: ‘oye, pues yo aquí estoy, yo me anoto para quedarme en el lugar de Yolanda, porque ya vi como que no va a regresar, yo me anoto quiero estar ahí, ¿me recomiendas con la productora y jefa?’”, contó Figueroa.

IG

Según la periodista, esta propuesta, presuntamente, no habría caído nada bien en Montserrat Oliver, quien, aparentemente, se mantiene firme en la idea de que el lugar de su inseparable compañera no está disponible para nadie. Cabe recordar que Oliver y Andrade han compartido pantalla por más de 20 años.

“Le dijo (Montserrat): ‘Te agradezco, ya se está recuperando. Rox está en su lugar’”, agrego Martha.

“Qué feo ¿no?, no tienes que andarte queriendo quedar con la silla de nadie, hasta que la silla no esté libre y la de Yolanda no está libre, sobre todo si sabes que está en una situación ruda (…) ten un poquito de tacto... no se me hae bonito”,comentó Martha Figueroa.

Mira: Yolanda Andrade reaparece con fotos inéditas de su proceso de recuperación y dice: “Paso a pasito”