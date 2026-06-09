Conductora de ‘Sale el sol’ está saliendo con un periodista ¡30 años mayor que ella!, revelan

En ‘Sale el sol’ habría nacido el amor. En medio de los rumores sobre la presunta mala relación entre Paulina Mercado y Tanya Vázquez, conductoras del matutino, se reporta que otra presentadora estaría saliendo con el periodista Francisco Javier Zea Rojo.

Según reportes, lo peculiar de este supuesto romance sería la diferencia de edad. Mientras que ella tiene 25 años, él acaba de cumplir 55. Te contamos todo lo que se sabe.

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Conductores de Sale el sol / Redes sociales

¿Quién es la conductora de ‘Sale el sol’ que sería novia del periodista Francisco Javier Zea Rojo?

A través de su columna en un medio de circulación nacional, el periodista Álex Kaffie informó que Kati Zaragoza, quien en su momento causó polémica por denunciar un robo en pleno programa, sería la nueva conquista de Francisco Javier Zea Rojo.

De acuerdo con Kaffie, el flechazo surgió en los pasillos de Imagen Televisión, cadena televisiva para la que ambos trabajan actualmente. Aparentemente, él fue quien dio el primer paso para conquistarla.

“Me entero de que el periodista Francisco Javier Zea Rojo, de 50 años, ha iniciado noviazgo con la guatemalteca y conductora de Sale el sol, Kati Zaragoza (de 25 de edad)”. Álex Kaffie

Y agregó: “El titular del telediario matutino de Canal 3 podría, no exagero, ser el padre de su novel conquista. Obvio, él se ligó a la joven damita en los pasillos de Imagen Televisión”.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha confirmado esto. Esto se dio a conocer en medio de los rumores de romance entre Paco Zea y Mónica Noguera, expareja del fallecido Memo del Bosque.

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Álex Kaffie confirma noviazgo entre Kati Zaragoza y Paco Zea / Redes sociales

¿Por qué se decía que Mónica Noguera y Francisco Javier Zea Rojo eran novios?

Hace unos meses, Mónica Noguera se unió al matutino de Francisco Javier Zea Rojo en Imagen Televisión. Desde su ingreso, muchos usuarios empezaron a decir que existía una “cierta química” entre ellos.

Las especulaciones solo crecieron cuando la periodista Lupita Martínez aseguró que ambos debían estar muy felices de trabajar juntos ahora que presuntamente eran pareja.

“Debe ser muy bonito trabajar con tu novio/a, Mónica Noguera y Francisco Zea cenaban muy cariñosos el sábado en Altavista. Buenos días”, indicó en redes sociales.

Aunado a esto, en su momento se les llegó a ver juntos en un restaurante de la CDMX. En respuesta, Noguera declaró que su relación con el periodista era solo profesional y solo lo admira mucho por su gran legado en el medio artístico.

Rumores de romance entre Paco Zea y Mónica Noguera / Redes sociales

¿Quiénes son Kati Zaragoza y Francisco Javier Zea Rojo?

Este es el perfil de Francisco Javier Zea Rojo:

Francisco Javier Zea Rojo, mejor conocido como Paco Zea, es un periodista, conductor de radio y televisión mexicano.

Hace unas semanas, cumplió 55 años.

Ha trabajado en diversos medios como XEW, Radio Trece y Excélsior.

Actualmente trabaja en Imagen Televisión, canal en el que tiene su propio noticiero.

También tiene su medio digital ‘Hay nota 360’.

Este es el perfil de Kati Zaragoza:

Kati Zaragoza es una influencer, actriz y conductora.

Es de origen guatemalteco.

Se dio a conocer en su país al trabajar en diversas campañas publicitarias y proyectos televisivos.

En 2023, se integró a ‘Sale el sol’ como presentadora.

Tiene poco más de 300 mil seguidores en Instagram.

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