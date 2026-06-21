¿Rosalía sale del clóset? La cantante “anuncia” relación con una supermodelo y son captadas de la mano: VIDEO

La cantante española, Rosalía, llevaba soltera ya algunos meses, y después de que fuera vinculada sentimentalmente con diferentes famosos, todo parece indicar que su nueva conquista es una reconocida supermodelo. Te contamos de quién se trata.

Rosalía y su romance con una supermodelo / Redes sociales: Rosalía

¿Con qué supermodelo fue relacionada Rosalía?

Aunque desde finales de 2025 Rosalía y Loli Bahía habían sido vistas juntas en distintos eventos, viajes y encuentros relacionados con la industria de la moda, ninguna de las dos había hablado abiertamente sobre el vínculo que las unía.

Sin embargo, las recientes fotografías parecen haber despejado cualquier duda. En ellas se observa a ambas recorriendo las calles de Nueva York tomadas de la mano, algo que para muchos fue interpretado como un romance.

Aunque tampoco han hecho más declaraciones al respecto, hubo otras acciones de la intérprete española las que aumentaron los rumores de algo más que una amistad.

Te puede interesar: Rosalía y Rauw Alejandro: Joven que esparció el rumor de infidelidad admite que todo era mentira

Loli Bahía, modelo relacionada con Rosalía / Redes sociales

¿Rosalía confirmó su romance con la modelo Loli Bahía?

No solo las fotos entre Rosalía y Loli Bahía fueron las únicas pruebas que señalaron un presunto noviazgo entre ambas, ya que la cantante española, en pleno concierto, le dedicó la canción “La yugular” a Loli.

Cabe aclarar que Rosalía no se ha declarado públicamente como lesbiana, si no que se ha manejado en distintos momentos que es bisexual, ya que su último romance fue con el cantante Rauw Alejandro.

Para muchos, esto no es nuevo, ya que la cantante llegó a ser relacionada con la actriz trans, Hunter Schafer, conocida por su participación en la serie Euphoria.

El momento, según internautas, tampoco es sorpresa, puesto que justamente se estaría haciendo oficial su romance en pleno mes del orgullo LGBTQ+, explorando esa faceta nuevamente de salir con una mujer.

Lee: Rauw Alejandro y Rosalía se comprometieron ¡es oficial!

¿Quién es Loli Bahía, presunta nueva novia de Rosalía?

Loli Bahía es una modelo francesa de 23 años que ha logrado consolidarse como una de las nuevas promesas más destacadas de la industria de la moda internacional.

Su carrera ha estado marcada por colaboraciones con algunas de las firmas de lujo más prestigiosas del mundo, entre ellas:



Chanel,

Louis Vuitton,

Saint Laurent y,

Dior.

Ahora, tras las fotografías captadas en Nueva York y los gestos compartidos durante los conciertos de la cantante, parece que la pareja anunció su relación sentimental .

Tal vez te interese: Mientras Rosalía presume peluches del Dr. Simi, José Madero los patea