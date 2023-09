Rosalía y Rauw Alejandro: Joven que esparció el rumor de infidelidad admite que todo era mentira

Valeria Duque, la presunta manzana de la discordia entre Rauw y Rosalía, reaccionó a las disculpas de la joven luego de ser involucrada en el rumor.

A dos meses de la polémica separación entre Rosalía y Rauw Alejandro, la joven que difundió el rumor de la supuesta infidelidad del cantante con la modelo Valeria Duque, admite que todo fue mentira.

Mediante redes sociales, Juliana García reconoció que nunca tuvo pruebas acerca del presunto engaño por parte del reggaetonero y ofreció una disculpa pública por todas las repercusiones negativas que causaron sus declaraciones “sin fundamento”.

“Todo lo que se dijo de ella (Valeria Duque) fue producto de un chisme sin fundamento. No tengo pruebas de lo que se afirmó ahí y lamento profundamente el impacto que estas declaraciones tuvieron en su vida, en la de su familia y en su entorno”, expresó.

Recordemos que García publicó un hilo en Twitter donde acusaba a Rauw Alejandro de haber engañado a Rosalía con Valeria Duque. Según las declaraciones de la chica, esta fue la razón por la que la Motomami decidió terminar su compromiso con Rauw.

Aunque ahora se retractó de sus palabras, muchos internautas dudan de sus disculpas y creen que se “arrepintió” por miedo a una demanda en su contra.

Valeria Duque reacciona a la disculpa de la joven que la involucró como la manzana de la discordia entre Rauw y Rosalía

Por su parte, Valeria Duque se mostró molesta ante las nuevas declaraciones de la joven, pues asegura que solo quiere “tergiversar las cosas” y no admitir que ella lo “inventó todo”.

“Ella se inventó todo lo que se escribió y ella no lo dice así en su retractación. Ella quiere disfrazar su discurso de otra manera para no quedar tan mal. Una retractación a medias, con las acusaciones que me hizo, no me sirve”, expresó.

Valeria Duque no está satisfecha con la retractación de la joven / Instagram: @valentinaduqueh

Rauw Alejandro y Rosalía desmienten rumores de infidelidad

En medio de los rumores sobre su ruptura, Rosalía compartió un breve mensaje en su cuenta de Instagram donde asegura que solo ella y Rauw Alejandro saben lo que pasó en su relación, por lo que le pidió al público que ignore las especulaciones.

“Yo quiero respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni al caso las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, manifestó.

En tanto, el reggaetonero dejó en claro que su separación no se dio por terceras personas: “Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura. En nuestro caso, no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, dijo.

Así fue como Rauw Alejandro dejó en claro que su ruptura con Rosalía no se debió a una infidelidad / Instagram: @rauwalejandro





