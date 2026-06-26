Emiliano Aguilar y Gala Montes reaparecen nuevamente juntos y desatan más rumores de romance: “Lo confirmaron”

El presunto romance entre Emiliano Aguilar y Gala Montes parece seguir dando de qué hablar, y es que aunque según solo se trata de una colaboración, unas recientes imágenes estarían confirmando el bombazo. ¿Será?

Gala Montes se sincera sobre Emiliano Aguilar. / Mezcalent, Redes sociales

¿Cómo iniciaron los rumores de romance entre Emiliano Aguilar y Gala Montes?

Durante la madrugada del domingo 21 de junio comenzó a circular en redes sociales una fotografía en la que aparecen juntos Gala Montes y Emiliano Aguilar, dos figuras del espectáculo que han protagonizado diversas controversias en los últimos años.

En la imagen se observa a ambos abrazados con una playa como escenario de fondo. Mientras Gala publicó más fotografías de sus vacaciones, Emiliano no ha compartido información adicional ni otras imágenes relacionadas con el encuentro.

Posteriormente, Gala dio una entrevista a Eden Dorantes, mediante la cual, reveló que sí habrá una colaboración, y aunque no dará detalles al respecto, sí dijo que ambos lograron “conectar”:

Estamos preparando algo, no podemos decir nada porque nos regañan. Hablamos de muchas cosas, o sea, tuvimos mucho tiempo para platicar y nos dimos cuenta de que éramos muy parecidos y éramos muy afines a ciertas cosas y teníamos muchos parecidos. O sea, como que conectas. Gala Montes

A partir de aquí, miles de usuarios han tenido un fuerte debate, ya que mientras algunos aseguran que sus personalidades pueden llevarse bien, otro más creen que solo es un intento de “publicidad”. ¿Qué pasó después?

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¿Gala Montes y Emiliano Aguilar tienen romance? / Redes sociales y canva

¿Por qué aseguran que Emiliano Aguilar y Gala Montes estarían en una relación sentimental?

Luego de las declaraciones de Gala Montes sobre su reunión con Emiliano Aguilar (quien ha estado en constante conflicto con Christian Nodal) y su probable colaboración, ambos compartieron un video (en sus respectivas cuentas oficiales) en lo que parece ser una misma locación.

Una de las cuentas de espectáculos que asegura el presunto romance entre Gala y Emiliano, es “Chamonic”, pues tras estas nuevas pistas, reveló que hay una persona cercana a los artistas que pudo ver algo más allá que una simple amistad:

Estas fotos comprobarían lo contrario, pues Emiliano Aguilar y Gala Montes estuvieron en Arizona en la misma casa en el mismo lugar. Vean la foto y las similitudes. Las personas que estuvieron en el círculo de ellos me lo confirman. Chamonic

Aunque en dichas fotografías no posan juntos, el fondo sí es bastante similar, algo que ha continuado desatando varias teorías. ¿Será que confirman noviazgo próximamente?

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¿Cuáles son las polémicas protagonizadas por Gala Montes y Emiliano Aguilar?

La reunión entre Emiliano Aguilar y Gala Montes (vinculada sentimentalmente con Adrián Marcelo recientemente) ha llamado especialmente la atención de los usuarios en redes sociales, ya que ambos han estado involucrados en diversas controversias durante los últimos meses.

Estas son algunas de las más conocidas:

Gala Montes



La actriz y cantante protagonizó varios enfrentamientos con Adrián Marcelo durante su participación en La casa de los famosos México . En fechas recientes, ambos han insinuado la posibilidad de dejar atrás sus diferencias y reconciliarse.

. En fechas recientes, ambos han insinuado la posibilidad de dejar atrás sus diferencias y reconciliarse. Además, Gala ha mantenido un conflicto público con su madre, Crista Montes, luego de que salieran a la luz acusaciones sobre presuntas agresiones en el ámbito familiar.

Emiliano Aguilar



El hijo mayor de Pepe Aguilar ha expresado públicamente su distanciamiento con el intérprete

Asimismo, ha protagonizado constantes intercambios de declaraciones con sus medios hermanos, a quienes ha criticado por su presunta falta de talento y que su carrera depende del legado artístico de su padre.

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