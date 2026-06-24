Gala Montes habría corrido a Icho de su casa tras conocer a Emiliano Aguilar, ¡ya serían novios, dicen!

Gala Montes y Emiliano Aguilar fueron captados juntos en la playa, despertando rumores de una posible colaboración o romance. Desde el primer instante, su fotografía acaparó la atención de las redes al ser dos de las personalidades más polémicas de la farándula, pero ¿a qué se debe su cercanía? Te lo contamos.

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¿Gala Montes y Emiliano Aguilar colaborarán juntos? / Foto: Alejandro Isunza y Francisco Mancera.

¿Cuándo fueron vistos juntos Gala Montes y Emiliano Aguilar?

Gala Montes, quien recientemente se sinceró con TVNotas sobre el trastorno alimenticio que vivió, se volvió tendencia durante la madrugada del 21 de junio, cuando comenzó a viralizarse una foto en la que aparece junto a Emiliano Aguilar.

La fotografía se difundió a través de la cuenta oficial de la intérprete de “Tacara”, quien compartió una serie de imágenes en las que se puede apreciar parte del viaje en el que coincidió con el integrante de la dinastía Aguilar.

Debido a la falta de detalles sobre la publicación, las especulaciones no se hicieron esperar entre sus seguidores; mientras algunos hablaron de un romance, otros especularon que se podría tratar de una colaboración musical; al respecto, el primogénito de Pepe Aguilar solo respondió: “Aquí andamos, perros, pese a quien le pese”.

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¿Gala Montes y Emiliano Aguilar preparan colaboración? / Redes sociales y canva

¿Qué se sabe sobre el encuentro entre Gala Montes y Emiliano Aguilar?

En medio de las especulaciones sobre Emiliano Aguilar y su posible participación en La casa de los famosos México, la cuenta especializada en temas de espectáculos Chamonic reveló la supuesta razón por la que el cantante fue captado junto a Gala Montes.

De acuerdo con Chamonic, Gala Montes y Emiliano Aguilar presuntamente tienen un romance que comenzó después de que coincidieron en un reality; incluso la protagonista de “Diseñando tu amor” habría puesto fin a su polémica relación con Icho.

“Gala Montes comenzó a grabar un reality show de convivencia en Colombia; es tipo Rica, famosa, latina, pues en ese reality también está Emiliano. Según me dicen, empezaron a coquetearse y platicar; ahora tienen una relación, tan es así que Gala corrió a su novio de la casa que compartían juntos; ahora Emiliano se queda a veces con ella”, detalló Chamonic, información que aún no está confirmada por los involucrados.

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Gala Montes estaría de romance con Emiliano Aguilar. / Redes sociales

¿Cuál fue la respuesta de Gala Montes a los rumores sobre Emiliano Aguilar?

Mientras Chamonic daba a conocer el supuesto romance entre Gala Montes y Emiliano Aguilar, la exparticipante de La casa de los famosos México concedió una entrevista a Edén Dorantes, donde se sinceró sobre su relación con el integrante de la dinastía Aguilar.

De acuerdo con Gala Montes, sí habrá una colaboración con Emiliano Aguilar, pero aún no puede dar detalles al respecto; por otra parte, respecto a los rumores de romance, solo resaltó que existe una buena conexión debido a que ambos han sido “satanizados”.

“Estamos preparando algo, no podemos decir nada porque nos regañan. Hablamos de muchas cosas, o sea, tuvimos mucho tiempo para platicar y nos dimos cuenta de que éramos muy parecidos y éramos muy afines a ciertas cosas y teníamos muchos parecidos. O sea, como que conectas”. Gala Montes

Finalmente, Gala Montes resaltó que Emiliano Aguilar es una “buena persona” y soltó algunos comentarios sobre el significado que tiene el mar en su vida, lugar en el que coincidieron, palabras que desataron aún más teorías entre sus fans.

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