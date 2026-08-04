Gala Montes: Tras revelar que intentó quitarse la vida, su mamá le pide que, ¡busque ayuda! “Vale la pena perdonar”

Las polémicas que rodean a Gala Montes parecen estar lejos de terminar. Luego de protagonizar un fuerte intercambio de declaraciones con Adriano Zendejas, conocido como ‘Maestro Shifu’, la actriz volvió a dar de qué hablar, pero esta vez por un mensaje relacionado con su propia familia.

En esta ocasión, Gala expuso públicamente un correo electrónico que recibió de su mamá, Crista Montes, con quien mantiene un distanciamiento desde hace tiempo. En el mensaje, su madre le pidió que buscara ayuda, pero la actriz no se quedó callada y mostró cuál fue su respuesta. ¿Será que este nuevo acercamiento abre la puerta a una reconciliación? Te contamos.

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Crista Montes y Gala Montes / Redes sociales

¿Qué decía el correo electrónico que recibió Gala Montes de su mamá?

A través de sus historias de Instagram, Gala Montes mostró el correo electrónico que recibió de su mamá, Crista Montes, el domingo 2 de agosto, dejando al descubierto el mensaje.

En el texto, Crista le pidió a su hija que buscara ayuda, pues aseguró que le parecía “increíble” que la actriz continuara resistiéndose a recibir apoyo profesional.

Además, cuestionó que Gala pudiera encontrar la felicidad con la manera en la que actualmente está viviendo.

En otra parte del mensaje, Crista Montes le mencionó que “vale la pena perdonar”, aparentemente en referencia a los conflictos que ambas han enfrentado. Con ello, la mamá de Gala le pidió dejar atrás los problemas y reiteró que necesita ayuda.

“Gala es increíble que te resistas tanto, es impresionante que no te des cuenta que ahí no es la felicidad, yo creo vale la pena perdonar, ¿no crees? Necesitas ayuda, hazlo por ti.” Crista Montes

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Correo de Crista a Gala Montes / Instagram

¿Qué respondió Gala Montes al correo de Crista Montes?

Gala Montes no tardó en reaccionar al correo de su mamá y utilizó la misma historia de Instagram para exponer su postura. Sobre la captura del mensaje de Crista Montes, Gala añadió varios textos con los que cuestionó sus palabras y mostró que no confía plenamente en sus intenciones.

Entre sus señalamientos, Gala escribió que quiere librarse de las “traiciones” de su mamá y lanzó una fuerte indirecta relacionada con el dinero, al asegurar que Crista necesitaría recursos porque “ya se le acabó”.

Pero eso no fue todo. La actriz también hizo referencia al vínculo entre ambas y escribió que es “la hija de nadie”; debajo de esta frase agregó entre paréntesis la palabra “huérfana”, dejando claro el distanciamiento que mantiene actualmente con su mamá.

A esa historia también respondió Crista Montes, quien negó que su intención al enviar el correo fuera pedirle dinero a su hija y aseguró que únicamente buscaba saber que Gala estuviera bien.

Crista también cuestionó que la actriz hiciera público el mensaje y consideró que lo habría utilizado para cambiar la narrativa a su favor. Sin embargo, Crista decidió cerrar su respuesta con una contundente frase: “Las palabras hablan por sí solas”.

“Y te lo escribí porque vi el video de ese tipejo. No confundas preocupación con interés. En ese mensaje no te pedí dinero, te pedí que estuvieras bien. Publicarlo y ponerle una intención que no tiene no cambia lo que está escrito. Afortunadamente, las palabras hablan por sí solas” Crista Montes

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Respuesta de Crista a Gala Montes / Instagram

¿Por qué están peleadas Gala Montes y su mamá, Crista Montes?

El conflicto entre Gala Montes y su mamá, Crista Montes, se hizo público en 2024, cuando la actriz decidió despedirla como su mánager, puesto que había ocupado durante gran parte de su carrera artística.

A partir de entonces comenzaron a surgir fuertes diferencias entre ambas, relacionadas con temas económicos y acusaciones de manipulación y explotación, entre otros señalamientos.

En entrevista para TVNotas, Crista reveló que, desde su perspectiva, la relación con su hija comenzó a fracturarse desde 2023. La empresaria señaló que el distanciamiento habría estado relacionado con la influencia del psicólogo de Gala y de su hermana, Beba Montes, con quien anteriormente compartía viajes y distintos momentos familiares.

Desde entonces, madre e hija han permanecido distanciadas y sus diferencias han llegado en distintas ocasiones a las redes sociales, donde ambas han expuesto parte de los conflictos que mantienen. Por ahora, el reciente mensaje de Crista y la respuesta de Gala dejan claro que la reconciliación entre ellas todavía parece estar lejos.

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