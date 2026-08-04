Gala Montes se quiebra al recordar a su sobrina; asegura que nunca la dejó sola en Supernova: “Cada segundo”

Luego de que Gala Montes explotara contra su hermana ‘Beba’ y la acusara de supuestas adicciones, la actriz hizo un live en el que reveló los duros momentos que vive desde que subió al ring de Supernova 2025. ¿La única que la apoyó fue su sobrina?

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Gala Montes rompe en llanto en pleno live. / Redes sociales

Gala Montes rompe el silencio, ¿estuvo a punto de no pelear en Supernova?

Después de participar en La casa de los famosos México 2024, Gala Montes se volvió tendencia al ser parte de Supernova 2025 y enfrentarse a Alana Flores. Desde que se anunció su participación, la actriz no era una de las favoritas, pero decidió subir al ring.

A un año de su combate, la intérprete de ‘Tacara’ rompió el silencio y confesó que, aunque siempre se mostró fuerte en redes, el día de la pelea estuvo a punto de no subir al ring al escuchar que estaba siendo abucheada en todo el Palacio de los Deportes.

“Llevaba un día entero en el Palacio de los Deportes, y mis amigos de: ‘Oye, te están abucheando allá afuera’. Todo el equipo se quería ir, menos algunos; Icho no se fue, obviamente, era uno de mis mejores amigos”. Gala Montes

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Gala Montes en Supernova Orígenes en 2025. / Luis Pérez / TVNotas

¿Cómo fue el apoyo que Gala Montes recibió de su sobrina para subir al ring?

Desde antes de subir al ring, Gala Montes ya sabía lo que estaba pasando en el recinto y no se encontraba bien, pues aunque había pedido apoyo de su hermana, ella ya le había dado la espalda. De acuerdo con la actriz, ‘Beba’ Montes la bloqueó y quiso robarle sus cuentas.

Sin embargo, su sobrina la apoyó a la distancia y le mandó un video bailando junto a sus primas, lo que le dio las fuerzas para salir y recorrer todo el lugar en medio de abucheos. “Estuvo ahí conmigo cada segundo”, confesó entre lágrimas.

“Me paré y me fui, me metí en un cubo, me cruzaron por todo el evento. Me aventaron una navaja al pie y no me dieron; la próxima vez me dan. Yo estoica, el pu** día más importante de mi vida porque no me tembló nada, nada….”. Gala Montes

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¿Por qué Gala Montes está distanciada de su sobrina, hija de ‘Beba’ Montes?

Cabe recordar que Gala Montes ventiló hace unas semanas que está distanciada de su sobrina desde que regresaron juntas de un viaje por Japón y Tailandia. A través de un live, la actriz de Diseñando tu amor aseguró desconocer las razones de su distanciamiento.

Sin embargo, versiones no oficiales señalan que la actriz tiene adicciones. “Yo estoy muy tranquila, sé que le he dado todo lo que he podido, pero estoy preocupada porque no me he podido comunicar con ella”, aseguró Montes.

Ante los rumores que han circulado, Gala Montes niega tener adicciones y señala a su hermana de “mala influencia”, pero sus recientes polémicas siguen dando de qué hablar.

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