¿Bárbara Islas perdona a Gala Montes? Habla de su supuesto encuentro tras conflicto: “Sentí feo”

A casi dos años de que Bárbara Islas confesó que tuvo que ir a terapia para superar lo ocurrido con Gala Montes, la actriz volvió a abordar el tema en un encuentro con los medios luego de que ambas fueran vistas en los pasillos de Televisa. ¿Hubo reconciliación? ¡Aquí te contamos!

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Gala Montes y Bárbara Islas; revive polémica. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Bárbara Islas y Gala Montes?

Durante su presentación como habitante de La casa de los famosos México 2024, Gala Montes causó controversia al confesar que estaba “saliendo” con Bárbara Islas. Ante la cercanía que se vivió en el foro, la situación emocionó a sus seguidores; sin embargo, la exconductora de ¡Cuéntamelo ya! negó estar interesada en su colega.

Ante la controversia que generaron las declaraciones de ambas artistas, Islas confesó en diciembre de 2024, una vez que había terminado el reality show, que tuvo que tomar terapia para superar la situación a la que se enfrentó en redes y con los medios.

“La terapia ha sido importante para mí siempre. En ese tiempo mi ansiedad se potencializó, y tuve que platicar, regresé a mi yoga, mis montañas, a regresar a mi base, eso ayudó mucho”, explicó Bárbara Islas.

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¿Bárbara Islas tomó terapia tras las declaraciones de Gala Montes? / Facebook: Bárbara Islas

¿Cuál es la postura de Bárbara Islas tras años de la polémica con Gala Montes?

Pese a que han salido varias versiones a la luz, incluso un actor aseguró que Bárbara Islas sí fue novia de Gala Montes, las actrices parecían haber dado vuelta a la polémica hasta las recientes declaraciones de la conductora, quien se pronunció tras un supuesto encuentro con la intérprete de ‘Tacara’.

Luego de que un medio de circulación nacional diera a conocer una foto en la que se observa a Gala Montes y Bárbara Islas en los pasillos de Televisa, la conductora confesó que no se encontraron de frente y negó que siga existiendo conflicto.

“Sentí feo, para nada (he tenido contacto con ella). Yo vi una foto, como yo de espaldas y ella en la entrada. Eso no ocurrió, o sea, me refiero a que ella seguramente entró y yo sí estaba sentada, pero no al mismo tiempo, no nos vimos”. Bárbara Islas

De acuerdo con la actriz de “Regalo de amor”, aunque en ese momento no se encontraron, sabe que el momento en que se vean será con respeto, lo que parece indicar que la polémica quedó atrás. “Nos saludaremos con gusto y a seguir la vida”.

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💔 ¡Ya no le habla! Bárbara Islas revela que no ha tenido contacto con Gala Montes desde su distanciamiento y cuenta cómo reaccionaría si se vuelven a encontrar. 👀#TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/VSADKDko0F — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 28, 2026

¿Qué dijo Gala Montes sobre su supuesto reencuentro con Bárbara Islas?

Hasta ahora, Gala Montes, quien enfrenta rumores de romance con Emiliano Aguilar, no se ha pronunciado sobre el supuesto encuentro con Bárbara Islas, pero cabe recordar que la conductora aseguró que, tras la controversia, no se han vuelto a encontrar.

La última publicación que realizó Gala Montes sobre el tema ocurrió en marzo de 2025, cuando aseguró que Islas era “mustia"; desde entonces, no ha vuelto a pronunciarse al respecto. Por ahora, enfrenta varias controversias relacionadas con su vida familiar.

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