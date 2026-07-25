Gala Montes acusa a su hermana Beba de extorsión y dice que su sobrina corre peligro; ¿quiere la custodia?

El pleito entre Gala Montes y su hermana Beba parece no tener fin. Y es que, mientras la influencer mantiene una postura hermética y respetuosa, la actriz se le va con todo. En una reciente entrevista, la acusa de “extorsionar” y asegura que su sobrina está en peligro. ¿Buscará la custodia de la menor? Esto es lo que se sabe.

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Beba Montes y Gala Montes están peleadas / Redes sociales

¿Por qué empezó el pleito entre Gala Montes y su hermana Beba?

Todo comenzó tras un viaje que Gala Montes y su sobrina hicieron por diversas partes de Asia. En ese entonces, la actriz hizo una transmisión en vivo diciendo que no había tenido contacto con la menor y que Beba tampoco le contestaba las llamadas.

Al principio, ninguna de las partes involucradas quiso dar una explicación al respecto. Según la periodista Ana María Alvarado, las hermanas se pelearon luego de que la mayor se enterara de que, presuntamente, su hija fue desatendida. Supuestamente, la celebridad estaba consumiendo sustancias ilícitas frente a la pequeña.

Posteriormente, Gala dejaría ver que el problema empezó por “chismes” que le contaron a su hermana. Incluso arremetió en su contra, recordándole la vez que la menor vio cómo se la llevaban al torito. Aunado a eso, afirmó que la actual prometida de Beba le quiso coquetear en el pasado.

En respuesta a todo esto, la creadora de contenido declaró que no quería decir mucho al respecto. Solo confirmó que sí existe un distanciamiento y que mantiene la esperanza de que las cosas se solucionen con el tiempo.

Ante esto, la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ compartió: “Me ca… el término ‘un tiempo’. A mí no me pidan un ‘tiempo’. No voy a esperarla más. Yo tengo GAD (gracias a Dios) cosas que hacer y sé cómo salir de esta”.

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Beba Montes no deja que Gala Montes vea a su sobrina / Redes sociales

Beba Montes extorsiona al padre de su hija, asegura Gala Montes

En una entrevista reciente con el periodista Ernesto Buitrón, la actriz Gala Montes dio más detalles sobre la pelea con su hermana Beba. Comenzó diciendo que la relación entre ellas ya estaba “rota”, ya que, presuntamente, la influencer solo buscaba sacarle cosas.

Según la también cantante, la madre de su sobrina está acostumbrada a “extorsionar”, poniendo como ejemplo a su excuñado. Presuntamente, este último sí le da una pensión justa a Beba, pero esta simplemente se enoja y lo amenaza por más.

A raíz del presunto peligro que corre la menor, Gala manifestó su deseo de querer “ser su madre”. No obstante, mencionó que esto no es posible debido a las “leyes mexicanas”.

“Siempre he sido como su mamá. El pe… es que tiene una niña. Me gustaría ser la madre de esa niña, pero las leyes no me lo permiten y me siento como el padre de esa niña, porque mi hermana también ha extorsionado a ese señor durante años, como lo hizo mi mamá con mi papá, como lo hacen muchas mujeres hoy en día. El señor sí le da pensión, obviamente no es millonario, o sea, normal… y se empu… Eso me está pasando a mí. No me dejan ver a mi sobrina. Yo de alguna forma he fungido como madre y padre de esa niña”. Gala Montes

¿Cuñada de Gala Montes la acosó antes de estar con Beba?

Durante la conversación, Gala Montes reiteró que, presuntamente, su actual cuñada le coqueteó en el pasado. Mencionó no haberse dado cuenta de esto hasta ahora. Resaltó que fueron sus fans quienes le mencionaron esta situación.

Asimismo, sostuvo que esta mujer no es alguien “bueno” para su hermana. Afirmó que, si bien esta última no es “una monedita de oro”, potencia el “peligro” que correría su sobrina.

“Me di cuenta hace poco. Mis fans se dan cuenta. Lo hago por su bien porque no está a lado de una persona (buena), digo, ella tampoco es monedita de oro. Son tal para cual, pero imagínate, potenciadas una a la otra. Y la culpable soy yo. Si hablo, es porque quiero cambiar el futuro de esa niña porque, ¿sabes cuánto tiempo va a tardar en llegar mi demanda? ¿Sabes cuánto tarda en llegar las demandas en contra de una ‘madre soltera’?”, expresó.

Tras esto, compartió un video en el que deja ver que no se siente mal por dejarle de hablar a su familia, ya que, según señala, esta solo quiere “sacarle dinero”.

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