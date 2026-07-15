Mamá de Gala Montes la defiende en el pleito con Beba Montes, ¿reconciliación a la vista?: “Estás ganando”

Un nuevo personaje inesperado se suma al pleito entre Gala Montes y su hermana Beba. Se trata de su madre, Crista Montes. Esto sorprendió a muchos debido a la mala relación que esta última tiene con sus hijas. ¿Será que ya hay reconciliación? Esto dijo la exmánager de la actriz.

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Mamá de Gala Montes la defendió del pleito con Beba / Redes sociales

¿Qué pasó entre Gala Montes y su mamá, Crista Montes?

Todo comenzó en 2024. En entrevista para TVNotas, Crista Montes aseguró que Gala Montes no solo la despidió como mánager, sino que también la corrió de la casa que compartían, sin importarle que fuera una sobreviviente del cáncer. Sostuvo que su hija había cambiado por la “mala influencia de los psicólogos”.

La intérprete de ‘Tacara’ admitió todo. No obstante, dio su versión de la historia. Afirmó que su propia madre la maltrataba de forma física y psicológica. También dijo que, supuestamente, no aceptaba su orientación sexual.

Si bien dichas acusaciones fueron respaldadas por su hermana, Crista negó todo. Declaró que sus hijas eran quienes realmente la maltrataban. Incluso dijo tener pruebas de todo. A partir de ese entonces, la relación entre madre e hija es completamente inexistente.

Aunado a todo esto, Crista ha hecho ciertos comentarios que han alejado aún más a las jóvenes. Y es que en su momento llegó a decir que se arrepentía de tener hijos. Según ella, fue una “mala inversión” ser madre.

En muchas ocasiones, se les ha preguntado a las involucradas si estarían dispuestas a una reconciliación. Las tres han concordado en que, al menos por ahora, esto no es posible.

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Gala Montes y su mamá están distanciadas / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes y su hermana Beba están peleadas?

Hace algunos días, Gala Montes dijo en una transmisión en vivo que no ha tenido contacto con su sobrina desde que regresaron de unas vacaciones por Asia. Señaló que tampoco ha podido comunicarse con su hermana. Aunque se dijo muy triste por todo esto, aseguró estar tranquila, ya que siempre “estuvo allí para la familia”.

Al menos de forma directa, las dos no han querido explicar lo que está pasando. Según la periodista Ana María Alvarado, el pleito surgió después de que, presuntamente, la hija de Beba le comentara a su mamá que Gala no la cuidó durante el viaje.

Por otra parte, Gala declaró en entrevista que existe una “fractura” con su hermana. No quiso dar muchos detalles, pero dejó ver que, al parecer, el pleito podría estar también relacionado con la actual prometida de Beba.

“Yo estoy muy tranquila, como lo dice en mi live. Luchando por verla, espero verla pronto. El chisme está muy fuerte. Sí, es verdad (que mi cuñada realmente está enamorada de mí). Tengo toda la información. Yo estoy solita y, si ella quiere estar con ella, es su pe… Me mandaba mensajes en 2019 y me mandaba corazones cuando estaba en ‘La casa de los famosos México’”. Gala Montes

Durante la conversación, manifestó que simplemente está enfocada en su trabajo y ya no quiere verse involucrada en más polémicas.

Así fue como la mamá de Gala Montes la defendió en el pleito con Beba Montes

Hace algunas horas, Anna Potter, una influencer que acusó a Gala Montes de presuntamente jugar con sus sentimientos, compartió una declaración del periodista Pablo Chagra, en la que este decía que, supuestamente, Potter le compraba cosas a la actriz.

Entre los comentarios de dicho post, se destacaron varios hechos por la madre de la actriz. La señora Crista no solo defendió a la también cantante de las afirmaciones sobre Anna, sino que también tachó a Beba de ser una “malagradecida”.

“Discúlpame, Beba debe de estar mucho más que agradecida con Gala por el simple hecho de que Gala adora a la niña. ¡Y ahorita ya le he hecho un montón a Gala! No cabe duda: lejos de perder, Gala, estás ganando, GRACIAS A ESTO TE DARÁS CUENTA DE QUIÉNES SON”. Crista Montes

Sostuvo que la protagonista de ‘Corazón de oro’ está mucho mejor estando lejos de personas que, presuntamente, la envidian. Aunque no mencionó nada sobre una reconciliación, dejó claro que le desea lo mejor.

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