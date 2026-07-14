Gala Montes confirmaría distanciamiento de su hermana Beba con fuerte indirecta, ¿la llamó mala madre?

Desde hace varios días, se ha estado hablando de un distanciamiento entre Gala Montes y su hermana, Beba. Aunque ninguna de las partes ha querido dar más detalles de forma directa, la actriz confesó que llevaba varias semanas sin poder contactar a la influencer o a la hija de esta.

En medio de todo esto, la también cantante lanzó un mensaje que, para muchos, fue interpretado como una fuerte indirecta para Beba. Te contamos los detalles.

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Gala Montes y Beba Montes estarían distanciadas / Redes sociales

¿Por qué Gala Montes y su hermana Beba estarían peleadas?

En su momento, Gala Montes dijo en una transmisión en vivo que no ha hablado con su hermana o su sobrina desde el más reciente viaje que hizo por Asia. Aunque se dijo sorprendida por esto, señaló estar tranquila, ya que considera que siempre fue una buena tía.

“Yo estoy muy tranquila, sé que le he dado todo lo que he podido, pero estoy preocupada porque no me he podido comunicar con ella. La última vez que vi a mi sobrina fue hace mucho; no sé nada de ella, no sé qué vio. En el viaje a Tailandia y a Japón no me decías nada, pero ahora”, indicó.

Beba no ha querido decir nada al respecto y solo se ha limitado a compartir momentos familiares junto a su hija y su nueva pareja. Según reportó la periodista Ana María Alvarado, el distanciamiento se habría dado después de que se suscitara una grave situación durante el viaje.

“Lo que pasa es que Gala, digamos, que anda enfiestadona, que durante todo el viaje a Tailandia, Icho fue el que se hizo como que cargo de la niña porque Gala andaba en su trip y no pelaba tanto a la niña”. Ana María Alvarado

Ana María informó que, supuestamente, la actriz cambió a raíz de que comenzó a convivir con Emiliano Aguilar: “La actitud de Gala no está siendo la mejor y desde que se llevó a Emiliano, pues anda en un trip muy rarito”, puntualizó.

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Gala Montes dijo que no hablaba con su sobrina desde hace varias semanas / Redes sociales

¿Cuál fue indirecta presuntamente de Gala Montes hacia su hermana, Beba?

A través de redes sociales, Gala Montes compartió un polémico mensaje, aparentemente, dirigido a su hermana Beba. Si bien no mencionó nombres, habría hecho referencia a toda la polémica familiar.

La actriz habría sugerido que el distanciamiento con su hermana se habría producido por “chismes”. También dejó ver que la menor habría sido testigo del arresto que su madre vivió hace algunos meses.

“Decir que ‘Le contaron cosas del viaje’ y se espantó, por eso no permite que la vea, son puras ¡MAM…! porque nadie nos espantamos cuando se la llevaron al torito un lunes, ¿verdad ? Y salió a decir que había llevado a su hija a la escuela. ¿Quién mentira? You’re full of shit (Estás llena de mi…)”. Gala Montes

Los internautas creen que esta fue una manera de llamar “mala madre” a Beba. Sus declaraciones dieron mucho de qué hablar. Si bien algunos respaldaron a la actriz, otros consideran que las dos han afectado de diversas formas a la pequeña.

Hasta el momento, Beba no ha dicho nada acerca de las declaraciones de su hermana. La influencer continúa compartiendo fotos y videos junto a su prometida e hija, a quienes define como “su única familia”.

Gala Montes y su mensaje en redes sociales / Redes sociales

¿Gala Montes fue víctima de robo por parte de su hermana Beba?

Esta no es la primera vez que se habla de problemas entre Gala Montes y su hermana Beba. Hace algunos meses, una fuente contó a TVNotas que, supuestamente, la influencer le habría robado dinero a la actriz.

Siendo esta la razón por la que la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ la habría desplazado de su papel como mánager.

“Supuestamente, ‘Beba’ fue quien extrajo de su cuenta bancaria cerca de medio millón de pesos, aprovechando que estaba encerrada en La casa de los famosos México y que era su mánager. Cuando Gala investigó, casualmente la despidió del cargo que le había dado”, relató.

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