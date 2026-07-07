Adrián Marcelo confirma que no habrá reconciliación con Gala Montes tras eliminación de México: ¿Ella responde?

La enemistad entre Adrián Marcelo y Gala Montes vuelve a dar de qué hablar. Cuando parecía que ambos podrían poner fin a meses de indirectas y declaraciones públicas, la eliminación de la Selección Mexicana terminó por tirar abajo cualquier posibilidad de reconciliación.

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¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre la reconciliación con Gala Montes?

Todo surgió después de que un video de Adrián Marcelo se hiciera viral por responder con humor cuando un fan le preguntó sobre Gala Montes. En aquella ocasión sorprendió al decir: "¡Te amo, Gala, te amo!”, frase que rápidamente inundó TikTok, Instagram y X, provocando especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos.

La situación tomó todavía más fuerza cuando Gala Montes compartió ese mismo video y lanzó una propuesta que muchos interpretaron como una oportunidad para hacer las paces, aunque siempre bajo una condición muy particular.

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Adrián Marcelo y Gala Montes / Redes sociales

¿Qué dijo Gala Montes sobre hacer las paces con Adrián Marcelo?

La actriz Gala Montes retomó el video viral y decidió responder públicamente con un mensaje que mezcló humor y expectativa por el desempeño de la Selección Mexicana.

La publicación desató todo tipo de comentarios. Mientras algunos seguidores pensaron que realmente existía intención de terminar con la rivalidad, otros consideraron que ambos simplemente estaban alimentando una dinámica que desde hace meses mantiene atentos a sus seguidores.

“Estoy hablando en serio, Adrián si estás viendo esto, si México gana el mundial hago las paces con Adrián Marcelo”. Gala Montes

La condición, sin embargo, dependía completamente del desempeño del combinado nacional, por lo que el desenlace del torneo terminó siendo determinante para el futuro de esa posible reconciliación.

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Adrián Marcelo reacciona a propuesta de reconciliación de Gala / Redes sociales

¿Cómo respondió Adrián Marcelo a la propuesta de Gala Montes?

Aunque inicialmente aceptó la idea entre bromas, Adrián Marcelo posteriormente explicó en su canal de YouTube que veía muy complicado que México pudiera conquistar el campeonato mundial.

Por ello, incluso propuso modificar el acuerdo para hacerlo más realista y cambiar el objetivo por una actuación histórica de la Selección.

Adrián Marcelo “Yo propongo que con que alcance los cuartos de final, que sería histórico para México… no que seamos mejores amigos, pero sí hacer un tratado de paz de libre comercio, porque tampoco es tan fácil recuperar la amistad, no es un botón que se prenda o se apague”.

Adrián Marcelo / Redes sociales

Además, dejó claro que nunca existió una amistad cercana entre ambos, sino una serie de enfrentamientos públicos que con el paso del tiempo fueron creciendo hasta convertirse en una de las rivalidades más comentadas del espectáculo mexicano. Incluso agregó que estaría dispuesto a enviar un mensaje positivo si llegaban a un acuerdo.

“Estoy en la mejor disposición, pero bajémosle a no campeón, que quede en cuartos de final México y hagamos algo: donemos a una asociación de beneficencia, nos ponemos de acuerdo para que hagamos la paz y también mandemos un mensaje de paz en una época donde hace tanta falta en este país”. Adrián Marcelo

Tras esas declaraciones, Gala Montes ya no volvió a pronunciarse sobre el tema.

¿Qué dijo Adrián Marcelo tras la eliminación de México ante Inglaterra y por qué descartó reconciliarse con Gala Montes?

Después de que la Selección Mexicana quedara eliminada frente a Inglaterra el domingo, Adrián Marcelo reapareció para dejar claro que la promesa ya no podría cumplirse.

Con su característico sentido del humor, el conductor afirmó que el resultado deportivo terminó por cancelar cualquier posibilidad de reconciliación con Gala Montes.

“Tristísimo que no me voy a contentar con Gala Montes, será lastimoso este reencuentro que no me había conectado, pero pues no se hace, no quedó campeón la Selección mexicana, no habrá”. Adrián Marcelo

Lejos de suavizar el tema, añadió que la rivalidad continuará:

Adrián Marcelo “Va a continuar esta enemistad entre Adrián Marcelo y Gala Montes, nos seguiremos colgando de esta energía negativa que existe de ida y vuelta”.

Por ahora, todo indica que la historia entre Gala Montes y Adrián Marcelo seguirá sumando capítulos. La actriz no ha respondido a las más recientes declaraciones del conductor, por lo que el silencio también ha alimentado nuevas especulaciones entre los internautas.